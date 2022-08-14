Từ ngày 14/8 trở đi, vận trình lên như diều gặp gió, tài khoản ‘ting, ting’ liên tục, hào quang tỏa sáng, công danh lợi lạc, lợi nhuận cấp nhân, may mắn vây quanh

Tâm linh - Tử vi 14/08/2022 09:05

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào may mắn vào ngày 14/8 nhé!

Từ ngày 14/8 trở đi, vận trình lên như diều gặp gió, tài khoản ‘ting, ting’ liên tục, hào quang tỏa sáng, công danh lợi lạc, lợi nhuận cấp nhân, may mắn vây quanh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Bắt đầu từ ngày 14/8, con giáp tuổi Tý nhận cơ hội mới công việc. Người tuổi này làm việc theo kịp tiến độ, đạt hiệu quả cao, có thể gặt hái thành công như mong đợi. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều thuận buồm xuôi gió, mang về thành quả.

Thời gian gần đây, gia đình của họ hòa thuận, tràn ngập tiếng cười. Đây cũng là động lực để con giáp này phấn đấu sự nghiệp. Người tuổi Tý làm việc chăm chỉ, kiếm tiền về đầy túi, tinh thần phấn chấn hơn trước.

Tuổi Mùi

Từ 14/8, con giáp tuổi Mùi vượt qua mọi khó khăn, giải quyết vấn đề hiệu quả. Họ được quý nhân phù trợ nên sớm vượt qua thử thách, đạt được thành tựu. Người làm kinh danh có tầm nhìn xa, đầu tư đâu sinh lời đó.

Trong khi đó, người muốn thay đổi công việc cũng sẽ tìm được công việc đúng như mong đợi. Người tuổi này sớm thích nghi với môi trường làm việc mới, dốc hết sức vì công việc. Con giáp tuổi Mùi vượng đường thăng tiến, sớm có được thu nhập như mong đợi.

Tuổi Sửu

Bắt đầu từ 14/8, con giáp tuổi Sửu có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Người tuổi này làm việc chăm chỉ nhất định sẽ gặt hái thành công. Được quý nhân phù trợ, họ giải quyết công việc một cách thực tế nhất. Trong khi đó, người làm kinh doanh thì các thương vụ đều xuôi thuận, ký được hợp đồng có giá trị.

Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng mưa thuận, gió hòa, có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng. Con giáp tuổi này làm gì cũng cẩn thận, có sự chuẩn bị trước nên ít khi mắc sai sót.

Công việc của họ ngày càng tiến triển thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập cho bản thân họ và gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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