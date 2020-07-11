Từ ngày 13/7 - 19/7: 3 con giáp làm việc nhẹ lương cao, được sao TIỀN chiếu mệnh

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn có cuộc sống lên hương, dư dả tiền mua nhà sắm xe từ ngày 13/7 – 19/7. Bạn là con giáp mạnh mẽ , có tham vọng luôn đặt mục tiêu cao cho bản thân. Vì vậy, những công sức của bạn được cấp trên, đồng nghiệp công nhận.

Những kế hoạch riêng cũng được thực hiện suôn sẻ, thu về nguồn tiền vô cùng khủng. Đây là cơ hội tốt để bạn đầu tư bất động sản , kiếm thêm tiền để trang trải cuộc sống.

Thời điểm này, vận tiền bạc của bạn đổ về ào ào. Không cần phải làm việc vất vả, bạn cũng có tiền tiêu không hết. Được sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình hanh thông, thuận lợi hơn mong đợi.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn, tài năng được phát huy tối đa. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội phát triển, đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Đây là điều cấp trên đánh giá khá cao về bạn.

Mão ghi điểm trong mắt cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời cũng có cái nhìn khác ấn tượng tốt hơn giúp bạn vượt qua được sự tự ti của ngày trước. Thời điểm này, bạn chỉ cần làm việc nhẹ nhàng, không còn phải tốn công tốn sức nhiều như trước tiền cũng đổ về ào ào.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc, tình cảm ngày càng thăng hoa rực rỡ. Điều này giúp cho tâm trạng của bạn được tốt hơn, không còn nhiều buồn phiền.

Tuổi Hợi

Theo tử vi mới nhất, Hợi nhận được nhiều hợp đồng béo bở, được cấp trên đánh giá cao. Những ấn tượng xấu trước đây đã được xóa bỏ. Đây là cơ hội tốt giúp bạn tiến lên vị trí mà bản thân mơ ước, tiền lương thưởng cũng tăng lên mức đáng báo động.

Hợi được hưởng lộc lớn trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên hóa giải được những hiểu lầm. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên tập trung hết sức vào công việc để đạt được hết những mục tiêu bản thân đề ra.

Tuy nhiên cũng nên cẩn thận suy tính kỹ càng trước khi bắt tay vào làm việc gì đó. Vì có thể bạn đang phải đối mặt với nhiều tiểu nhân hãm hại sau lưng mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm