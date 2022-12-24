Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài chất đống, cuộc đời ấm êm, tha hồ hưởng phước, may mắn chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 14:15

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công từ nay đến Tết Nguyên Đán nhé!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, 3 con giáp trúng số độc đắc, tiền tài chất đống, cuộc đời ấm êm, tha hồ hưởng phước, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn có tâm lý rất tốt và khá cởi mở. Họ sẽ không bao giờ lợi dụng thành công nhất thời của mình để gây rắc rối cho người khác. Con giáp này cũng sẽ không khoe khoang tài giỏi của mình trước mặt người khác mà luôn giữ thái độ khiêm tốn và luôn hành xử thận trọng để người khác không phải thất vọng về mình.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, họ nằm trong "danh sách đỏ" về sự nghiệp, đạt được những bước tiến đáng kể. Dù thế nào đi chăng nữa, những người này cũng không phạm quá nhiều sai lầm. Con giáp tuổi Thìn có thể đạt được thành công trong sự nghiệp và tăng thu nhập khiến túi tiền của mình rủng rỉnh, tiêu tiền tùy thích.

Người tuổi Thìn là những người mạnh mẽ, biết tích lũy kinh nghiệm sống để thay đổi bản thân. Vì vậy, khi tháng 12 qua đi, con giáp này có thể bắt đầu một cuộc cạnh tranh mà kẻ thắng cuối cùng là chính họ.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu có tính cách nhiệt tình hơn, EQ cao. Trong quá trình giao tiếp với mọi người, con giáp này để lại vô số ấn tượng tốt cho người khác.

Con giáp này luôn thể hiện được thế mạnh của mình trong công việc, khiến cho lãnh đạo đánh giá cao và sẵn sàng đề bạt họ lên vị trí cao hơn.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp tuổi Dậu có thể cải thiện thành tích của mình nên áp lực cuộc sống giảm đi rất nhiều. Năm sau, những người này có thể sống tốt hơn và không gặp vấn đề gì lớn.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ tính cách ôn hòa lạ thường, sống nhiệt huyết, tích cực và luôn bộc lộ tài năng của mình trong công việc.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp này có khả năng thăng tiến cao. Hơn nữa, họ có thể tích cực vận dụng đầu óc thông minh của mình để kiếm được nhiều tiền, ngân khố tăng lên trông thấy, đẩy lùi mọi khó khăn, nghèo khó trước đây.

Con giáp tuổi Tỵ là những người rất mạnh mẽ. Chỉ cần có một môi trường phù hợp để thi triển tài năng là những người này có thể bay lên bầu trời cao rộng, tiến bộ không ngừng. Vào tháng 12, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn và khiến cho mọi khó khăn tan biến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tinh hoa hội tụ vào tháng 12 âm lịch, 3 con giáp gặp nhiều phước lành, hỷ tín ngập tràn, công thành danh toại, vàng bạc ngập kho, cuộc đời êm ấm

Tinh hoa hội tụ vào tháng 12 âm lịch, 3 con giáp gặp nhiều phước lành, hỷ tín ngập tràn, công thành danh toại, vàng bạc ngập kho, cuộc đời êm ấm

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào tháng 12 âm lịch nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Tâm sự 55 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Từng trách hận khi vợ bỏ đi để lại con nhỏ, người chồng xót xa khi biết nguyên nhân

Tâm sự gia đình 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Sự thật đằng sau việc người vợ bỏ đi để lại con nhỏ cho chồng nuôi dưỡng

Tâm sự gia đình 2 giờ 55 phút trước
Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Mừng 3 con giáp MÂY VÀNG GIÓ BẠC phủ vận mệnh, hoan hỷ đón tin vui, kiếm tiền dễ dàng, tài lộc xum xuê, công thành danh toại trong tháng 10, tháng 11 dương lịch

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

Đúng 20h hôm nay, ngày 29/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân vây quanh, sự nghiệp cất cánh, gian khổ mấy rồi cũng thành công, tương lai tốt đẹp

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 29/9/2026 như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên