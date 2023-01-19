Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp có phúc khí tràn đầy, làm đâu thắng đó, tiền vô ào ào, công thành danh toại, đón Tết như ý

Tâm linh - Tử vi 19/01/2023 14:12

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, 3 con giáp có phúc khí tràn đầy, làm đâu thắng đó, tiền vô ào ào, công thành danh toại, đón Tết như ý - Ảnh 1

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão biết đối nhân xử thế, giỏi giao tiếp, giữ mối quan hệ với mọi người. Họ luôn hoạt bát, vui vẻ, nhiệt tình vào hào phóng. Con giáp này đặc biệt dễ mến, hòa nhã và tốt bụng. Họ trung thực, đáng tin cậy và xứng đáng trở thành bạn làm ăn uy tín.

Thời gian gần đấy, người tuổi Mão gặp không ít khó khăn trong cuộc sống cũng như công việc. Lúc này, thay vì lo lắng, mất bình tĩnh, họ cần giữ vững tinh thần, kiên trì và từng bước vượt qua khó khăn.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, tài vận của con giáp tuổi Mão bắt đầu khởi sắc. Con giáp này nhận được cơ hội trong công việc. Đó có thể làm một dự án công việc, một việc làm thêm, một nghề tay trái hoặc một công việc thời vụ giúp kiếm thêm thu nhập. Chớp lấy cơ hội của bản thân, người tuổi này làm đâu thắng đó, thu nhập tăng đều, cuộc sống ngày càng giàu sang, sung túc.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Hợi thường nhân hậu, hòa nhã. Họ rất giỏi trong việc xử lý các mối quan hệ cá nhân. Người tuổi này sống có trách nhiệm và giàu nghị lực. Con giáp này không chỉ sở hữu chỉ số IQ cao mà còn có chỉ số EQ cũng rất cao.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, con giáp tuổi Hợi có phúc khí trần đầy, làm đâu thắng đó. Thời gian này, họ được trời phú cho sức khỏe dồi dào nên ít ốm đau bệnh tật. Sức khỏe tốt giúp họ làm việc tập trung, tỉnh táo, gặt hái nhiều thành tựu.

Những người làm kinh doanh có tài lộc nhiều, khách hàng ùn ùn kéo đến. Người làm nghề môi giới cũng gặp gỡ được nhiều khách hàng, chốt được những hợp đồng quan trọng. Những khoản đầu tư của họ trước đây đến giờ đã sinh lời. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, tận tâm với công việc nên của cải đầy nhà, sự nghiệp hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, tài trí hơn người. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã bộc lộ tham vọng, hoài bão lớn lao. Tuy nhiên, để đạt tới thành công, con giáp này cũng phải chịu đựng nhiều khó khăn, thử thách và cả thất bại. Trải qua nhiều thăng trầm, họ ngày một trưởng thành, vững vàng trong công việc. Sau tuổi 40, con giáp này chạm tay tới thành công, đạt được thành tích xuất sắc trong công việc.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán 2023, con giáp tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh. Họ mát tay kinh doanh nên đầu tư đâu, sinh lời đó. Nếu làm công ăn lương, họ cũng gặt hái được thành công.

Trong khi đó, người làm kinh doanh buôn bán có thể thu được thành quả gấp đôi so với thời gian trước. Họ làm việc chăm chỉ và kiên trì nên sẽ đạt được thành tựu xứng đáng với nỗ lực mà mình bỏ ra.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 19 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 49 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 3 giờ 33 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ