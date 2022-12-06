Từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp làm chủ vận mệnh, tài vận tăng cao, hầu bao căng chặt, đón nhận hỷ sự triền miên

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 07:12

Những con giáp từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch được Thần Tài phù trợ, quý nhân giúp đỡ, khó khăn mấy cũng vượt qua nhẹ nhàng.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường năng động, bản thân luôn bứt phá hướng về phía trước. Họ thích những thử thách, dám làm những điều họ chưa từng làm để có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. 

Người tuổi Thìn có nhiều kinh nghiệm trong công việc, nhờ đó họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn dù vốn liếng, nguồn lực kinh tế khởi điểm của họ hạn chế. 

Từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, họ chắc chắn không phải nếm trải mùi vị nghèo khó. Công việc làm ăn của họ đặc biệt phát đạt. Tất nhiên, người tuổi Thìn cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới nhiều cơ hội để khám phá và thử thách bản thân hơn. Con giáp tuổi Thìn sẽ trở nên sung túc, giàu có. 

Từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp làm chủ vận mệnh, tài vận tăng cao, hầu bao căng chặt, đón nhận hỷ sự triền miên - Ảnh 1
Từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, Thìn chắc chắn không phải nếm trải mùi vị nghèo khó. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

So với những con giáp khác, người tuổi Tuất không giỏi vòng vo, họ cũng chẳng biết thể hiện cảm xúc của bản thân, mọi thứ chỉ thông qua hành động. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng.

Với những người tuổi Tuất, từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Giai đoạn này, vận may sẽ lội ngược dòng bất ngờ, từ công việc đến tài vận đều có nhiều khởi sắc.

Thời gian tới, tuổi Tuất phải biết nắm bắt cơ hội tốt trước mắt, không nên bỏ lỡ vì sẽ khó có lại lần thứ 2. Đây là cơ hội tuyệt vời giúp họ thành công, hãy tranh thủ phát huy mọi thứ để có được mọi thứ như ý.

Từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp làm chủ vận mệnh, tài vận tăng cao, hầu bao căng chặt, đón nhận hỷ sự triền miên - Ảnh 2
Với những người tuổi Tuất, từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu có tính cách thật thà, ngay thẳng và biết đối nhân xử thế. Bản mệnh cũng tốt bụng, không ngại giúp đỡ người khác khi thấy họ gặp khó khăn. Vì vậy mà Sửu cũng nhận được phúc báo trời ban, hưởng nhiều may mắn trong cuộc sống.

Từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, Sửu gặp may mắn liên tiếp. Công việc có nhiều tiến triển thuận lợi giúp Sửu đạt thành tích tốt. Một số người được cấp trên khen thưởng. Những người làm kinh doanh buôn may bán đắt, có cơ hội gặp đối tác uy tín. Nhờ làm ăn chăm chỉ, có tâm nên gặt hái nhiều thành quả tốt.

Phương diện tình cảm nở rộ, người cô đơn đến thời gian này rất có thể gặp được đối tượng thích hợp. Với những người đã có đôi có cặp lại càng nồng thắm, gắn bó. 

Từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp làm chủ vận mệnh, tài vận tăng cao, hầu bao căng chặt, đón nhận hỷ sự triền miên - Ảnh 3
Từ nay đến rằm tháng 11 âm lịch, Sửu gặp may mắn liên tiếp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', cát lộc ngập tràn, ưu tú hơn người, vang danh thiên hạ, người người ngưỡng mộ

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp được Thần Tài 'đỡ đầu', cát lộc ngập tràn, ưu tú hơn người, vang danh thiên hạ, người người ngưỡng mộ

Kể từ ngày 6/12/2022, 3 con giáp may mắn được quý nhân phù trợ nên cuộc sống viên mãn, công danh nở rộ, sự nghiệp thăng hoa.

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