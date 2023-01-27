Từ nay đến ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp làm ăn thuận lợi, dư của ăn của để, vận may mỉm cười, chạm tay vào thành công, sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 27/01/2023 20:10

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công nhé!

Từ nay đến ngày vía Thần Tài (10/1 âm lịch), 3 con giáp làm ăn thuận lợi, dư của ăn của để, vận may mỉm cười, chạm tay vào thành công, sung túc ấm no - Ảnh 1

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Sửu được biết đến là con giáp chăm chỉ, cần cù, kiên định và có chí tiến thủ. Khi đã quyết định theo đuổi mục tiêu nào, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mục tiêu đó. Người tuổi Sửu là con giáp nhân hậu và có nhiều đức tính tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính.

Từ nay đến ngày vía Thần Tài, người tuổi này gặp nhiều may mắn trong công việc. Nhất là những người tuổi Sửu làm kinh doanh, đây là thời điểm tốt để họ khai trương, mở hàng, bỏ vốn đầu tư. Những người đang thất nghiệp cũng sẽ sớm có được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Đối với những người làm công ăn lương, dù công việc của họ vẫn còn khó khăn nhưng trong tháng này họ được cấp trên tạo điều kiện để phát triển năng lực. Những đề xuất trong thời gian này của họ sẽ được chấp thuận. Là người chăm chỉ, cần mẫn có trách nhiệm với công việc, người tuổi này sẽ đạt được thành công trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, hòa đồng và nhân hậu. Họ cũng là con giáp biết cảm thông với người khác. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này cũng thích hưởng thụ và tiêu tiền. Vì vậy, điều này dẫn đến việc người sinh năm Hợi dễ bị kẹt tiền, không đủ tiền tiêu. Người tuổi Hợi kiếm tiền giỏi nhưng cần biết cách quản lý chi tiêu thì mới sớm có của ăn, của để.

Từ nay đến ngày vía Thần Tài, người tuổi Hợi có lộc làm ăn kinh doanh nên buôn may bán đắt, thu nhập tăng cao. Người làm kinh doanh sẽ có khách hàng, đối tác tìm đến. Họ sẽ sớm ký được hợp đồng lớn, thu lợi nhuận cao, mang đến công ăn, việc làm cho nhiều người.

Trong khi đó, người tuổi Hợi làm công ăn lương cũng có cơ hội chuyển công việc. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vừa thông minh, vừa khéo léo lại nhanh nhẹn, hoạt bát. Họ còn được biết đến với đầu óc nhạy bén, tinh thần lạc quan, dám nghĩ, dám làm. Họ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn nhất.

Khác với những con giáp khác, người tuổi Tỵ giỏi thích ứng với hoàn cảnh, biết tương kế tựu kế. Trong hoàn cảnh khó khăn, họ biết cách xoay sở để sớm thoát khỏi thế bí.

Từ nay đến ngày vía Thần Tài, người tuổi Tỵ được Thần Tài che chở, công việc, sự nghiệp của họ có nhiều điều điểm sáng. Người làm công ăn lương được quý nhân đỡ nên sẽ sớm thăng quan tiến chức. Người làm ăn kinh doanh cũng buôn bán đắt hàng. Người tuổi Tỵ trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận, gió hòa, sản phẩm được mùa, được giá. Người tuổi này tài lộc tăng tiến nên làm gì cũng xuôi thuận, thu về nguồn lợi lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 2 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 3 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 5 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 6 giờ 2 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 7 giờ 2 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang