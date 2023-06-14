Từ nay đến hết tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp 'vận đỏ như son', ung dung hưởng lộc, làm đâu thắng đó, tiền đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 14/06/2023 22:24

3 con giáp sau đây 'vận đỏ như son', ung dung hưởng lộc, làm đâu thắng đó, tiền đếm không xuể trong tháng 4 Âm lịch.

Tuổi Sửu

Trước đây khó khăn thế nào không biết, từ cuối tháng 4 Âm lịch trở đi con đường tài lộc của người tuổi Sửu bỗng trở nên hanh thông hơn hẳn. Nhiều khoản chi tiêu đã được cắt giảm, lại nhờ có nguồn thu bình ổn nên mọi việc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, thậm chí ngày càng dôi dư.

Những người làm công ăn lương rủng rỉnh với mức thu nhập hàng tháng cùng với tiền thưởng bất ngờ. Tình hình kinh doanh, buôn bán cũng dần ổn định, đem về cho người tuổi Sửu nhiều lợi nhuận. Nhờ vậy mà bản mệnh bỏ túi không ít tiền của, tiền bạc lúc nào cũng đủ ăn đủ tiêu.

Từ nay đến hết tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp 'vận đỏ như son', ung dung hưởng lộc, làm đâu thắng đó, tiền đếm không xuể - Ảnh 1
Con đường tài lộc của người tuổi Sửu bỗng trở nên hanh thông hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là một trong những con giáp may mắn, giàu có nhất tháng 4 âm lịch sắp tới đây. Người tuổi Thìn có xu hướng hướng ngoại, họ nhiệt tình, lạc quan và đặc biệt không bao giờ bỏ cuộc trước khó khăn. Bước sang tháng 4 âm lịch, nhờ vào sự khôn khéo của mình, tuổi Thìn làm việc gì cũng thành công. Tiền bạc rủng rỉnh, quá trình đầu tư thu về doanh thu cao, công việc làm ăn kinh doanh của họ cũng gặp nhiều suôn sẻ, lợi nhuận dồi dào.

Bên cạnh đó, đường tình duyên trong tháng 4 của con giáp này cũng vô cùng tốt đẹp. Vận đào hoa của họ đến nên có thể gặp nhiều mối nhân duyên phù hợp, việc của họ là lựa chọn xem ai mới là người mình ưng ý nhất. Với người đã kết hôn thì cuộc sống hôn nhân càng hạnh phúc, có thể tính đến chuyện con cái. Tuy nhiên, Thìn cũng chú ý, trong tháng 4, nếu có việc gì cần ra ngoài, lái xe thì nên cẩn thận, đề phòng tai nạn.

Từ nay đến hết tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp 'vận đỏ như son', ung dung hưởng lộc, làm đâu thắng đó, tiền đếm không xuể - Ảnh 2
Thìn là một trong những con giáp may mắn, giàu có nhất tháng 4 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão đa phần đều cẩn thận, tỉ mỉ. Họ ham học hỏi, làm việc gì cũng tính toán, cân nhắc kỹ càng.

Họ có trách nhiệm với công việc, luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Cũng bởi vậy, con giáp này được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp ủng hộ.

Ngoài ra, cũng nhờ quan sát kỹ, người tuổi này có thể suy nghĩ thấu đáo về vấn đề. Từ đó, con giáp tìm ra phương hướng giải quyết khó khăn trong tương lai. Nghịch cảnh nào cũng không thể làm khó họ.

Cuối tháng 4 Âm lịch, con giáp này được Thần Tài ban phát của cải, có cơ hội chuyển vận. Tình duyên và sự nghiệp của họ đều hưng vượng. Người làm công ăn lương có cơ hội ký hợp đồng lâu dài hoặc được thăng chức cao hơn.

Trong khi đó, người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, gặp được khách hàng thân thiết, thu lời lớn. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng tìm được đầu ra cho sản phẩm, tiền tài rủng rỉnh.

Từ nay đến hết tháng 4 Âm lịch: 3 con giáp 'vận đỏ như son', ung dung hưởng lộc, làm đâu thắng đó, tiền đếm không xuể - Ảnh 3
Mão được Thần Tài ban phát của cải - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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