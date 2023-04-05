Từ nay đến giữa tháng 4, 3 con giáp có vận số đỏ rực, chạm tay vào thành công, quý nhân nâng đỡ, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 05/04/2023 22:19

Con giáp này nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ điềm tĩnh hơn trong giải quyết các vấn đề trong công việc. Họ biết cách tạo ra tài sản và đầu tư của cải để có cuộc sống giàu có, sung túc hơn.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, lém lỉnh như những chú khỉ vậy. Không những thế, họ còn mang số mệnh giàu sang phú quý. Vì vậy, thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn nhưng đến trung tuổi thì cuộc sống của họ dần ổn định, tài lộc ngày một dồi dào.

Người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh, lại được quý nhân chỉ bảo. Vì vậy, từ khoảng thời gian này, con giáp có tài lộc bùng nổ, chỉ cần nắm bắt cơ hội là họ có thể kiếm tiền một cách thuận lợi.

Được quý nhân phù trợ, nâng bước trong sự nghiệp, con giáp này ngày một thăng tiến, đạt được nhiều thành công. Người tuổi Thân làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, sản phẩm được mùa, bán được giá. Cố gắng nỗ lực không ngừng, con giáp này có được thu nhập rủng rỉnh, cuộc sống ấm no hơn trước.

Từ nay đến giữa tháng 4, 3 con giáp có vận số đỏ rực, chạm tay vào thành công, quý nhân nâng đỡ, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, gan dạ, dám nghĩ dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, đôi lúc họ tỏ ra khá nóng nảy và mất bình tĩnh.

Người tuổi Dần nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên coi trọng, công việc suôn sẻ, tài lộc không ngừng đổ về. Đồng thời, người tuổi này nếu làm đầu tư kinh doanh sẽ gặp may mắn hết lần này đến lần khác. Họ lần lượt chốt được những đơn hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

Tuy nhiên, người tuổi này chớ nên ôm đồm nhiều việc kẻo xôi hỏng, bỏng không. Ngoài ra, người tuổi Dần nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc đến kiệt sức kẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từ nay đến giữa tháng 4, 3 con giáp có vận số đỏ rực, chạm tay vào thành công, quý nhân nâng đỡ, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ có tài thao lược, có lòng dũng cảm, nghị lực mạnh mẽ và luôn giữ được sự tự tin. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, thấy khó khăn không nản chí nên đến trung tuổi thường sẽ đạt được thành công.

Con giáp này nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ điềm tĩnh hơn trong giải quyết các vấn đề trong công việc. Họ biết cách tạo ra tài sản và đầu tư của cải để có cuộc sống giàu có, sung túc hơn.

Ngoài ra, người tuổi Thìn không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Người tuổi này nếu chưa có công việc sẽ sớm tìm được công việc như ý. Trong khi đó, người làm kinh doanh thường buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng. Không những thế, người tuổi Thìn còn nhận nhiều tin vui trong cuộc sống. Con giáp tuổi này nếu còn độc thân sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số