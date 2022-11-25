Từ nay đến Tết Quý Mão 2023, Thần Tài chỉ thẳng mặt 4 con giáp sẽ giàu to, giã từ túng thiếu, đầu tư là ra tiền, tài lộc đứng chờ trước cửa

Người tuổi Dậu thường là người thâm trầm, ít nói. Trong cuộc sống, họ là người cứng rắn, kiên cường, ít không chịu khuất phục, đầu hàng trước mỗi khó khăn. Thay vì chờ đợi cơ hội đến với mình, họ thường chủ động tìm kiếm vận may trong công việc cũng như cuộc sống.

Vận trình của người tuổi Dậu trong ngày tháng tới tương đối suôn sẻ, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc. Không những thế, người tuổi này còn đón nhận tin vui từ con cái. Người đã có con lớn thì con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người chưa có con thì sẽ sớm được lên chức cha, mẹ.

Từ giờ đến Tết Nguyên đán, vận khí của người tuổi Dậu đang lên. Người này sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ mình, nhận được nhiều cơ may trong công việc. Đó có thể làm một công việc làm thêm, một dự án mới hoặc một công việc thời vụ.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không bao giờ ngại khó ngại khổ. Họ hiếm khi lùi bước khi gặp khó khăn. Con giáp này đặt mục tiêu phấn đấu rõ ràng, mang tham vọng về quyền lực và địa vị. Tuổi Dần thích mạo hiểm. Những thử thách có thể mang lại cho họ thành quả tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Từ đây đến Tết 2023, 4 con giáp này đầy tiền nhiều của, hoan nghênh đón Thần Tài, cuộc sống sang trang rực rỡ, tài lộc thăng hạng rõ rệt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi nói rằng, thời điểm cuối tháng 11 sang dầu tháng 12, tuổi Dần được thần Phật và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Con giáp này có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày một hanh thông. Ngoài ra, chuyện tình cảm gia đình êm ếm, hạnh phúc giúp tuổi Dần có tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ bản chất lạc quan, tràn đầy kỳ vọng vào cuộc sống. Họ có nhiệt tình sống như vậy nên có thể kiên trì đến cùng trong công việc, nỗ lực để vươn tới thành công.

Nhiều việc con giáp này làm đều rất đáng tin cậy, mức độ phát triển trong năm nay của họ cũng cao hơn năm trước.

Người tuổi Ngọ cũng tránh xa được thị phi và các cuộc tranh cãi không đáng có nên tốc độ phát triển công việc rất nhanh. Dù là trong hay ngoài việc kinh doanh thì họ cũng có nhiều cơ hội thành công.

Cuối năm 2022, con giáp tuổi Ngọ sẽ bùng nổ, thu hái được mùa màng bội thu, của cải tăng lên, gia đình hạnh phúc, cuộc sống ngày càng ngọt ngào.

Cho dù thời gian trước họ có kém cỏi và gặp khó khăn thế nào thì cuối năm nay, sự nghiệp của họ sẽ có những bước tiến lớn.

Tuổi Tỵ

Trong những ngày cuối năm 2022, tuổi Tỵ được cát tinh chiếu mệnh nên tài lộc vượng phát. Con giáp này có quý nhân chiếu cố nên vận trình xoay chuyển mạnh mẽ. Bản mệnh không còn phải lo lắng nhiều về chuyện tiền bạc. Sự nghiệp của tuổi Tỵ sẽ phát triển rực rỡ hơn.

4 con giáp này được quý nhân gõ cửa, tiền vào nhà chật két, giàu có vô cùng từ đây đến Tết 2023. Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có ý tưởng của riêng mình và sẵn sàng vượt qua khó khăn để hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Tài lộc của người tuổi rắn trong 2 tháng cuối năm được dự báo là sẽ tăng vọt. Tương lai, con giáp này sẽ ngày một phát triển tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, các khó khăn giảm bớt nhường đường cho cơ hội thăng tiến.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.