Từ nay đến Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp thời tới cản không kịp, như xuân thêm LỘC, như cây thêm hoa, viên mãn vẹn toàn

Trong tình cảm, mọi hiểu lầm, khúc mắc dễ được hóa giải. Hôm nay là dịp tốt để bạn và người ấy trò chuyện, cảm thông và hàn gắn. Đừng để những giận dỗi nhỏ làm phai nhạt tình yêu.

Bản mệnh tuổi Ngọ nhìn chung sẽ có nhiều hoạt động giải trí trong tháng này, đó có thể là một bữa tiệc tối tại nơi làm việc, hoặc nó có thể là một bữa tiệc giữa bạn bè. Tuy nhiên nên hạn chế tối đa những trò giải trí như vậy để tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe như các vấn đề về tiêu hóa.

Tháng này, bạn nên cẩn thận hơn trong lời nói và hành động kẻo làm mất lòng mọi người, không nên vì những bức xúc cá nhân mà kéo theo tâm trạng của bạn bè xung quanh xuống dốc cùng mình.

Tuy nhiên nếu xét về tài lộc của người tuổi Ngọ có khả năng trở nên rất mạnh mẽ hơn trông thấy trong tháng này vì vận thế trở nên thịnh vượng, nên vận dụng cơ hội để nỗ lực hơn từ đó đạt được những kết quả tốt trong công việc. Đồng thời, tránh cạnh tranh với đồng nghiệp vì bản thân bản mệnh không có lợi thế và sẽ không có kết quả tốt trong mọi cuộc tranh cãi, không những vậy còn vô tình rước phải điều thị phi đến với mình.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là con giáp thông mình, khéo léo, rất biết cư xử. Họ làm gì cũng có quý nhân hậu thuẫn. Thời gian này, tuổi Tý nhận được sự hỗ trợ mạnh từ cả vận quý nhân lẫn tài tinh. Công việc chuyển biến bất ngờ, thời cơ làm giàu ập đến, tiền chui vào túi không ngừng nghỉ.

Tài lộc của tuổi Tý liên tục tăng, nguồn nào cũng dồi dào, phong phú. Người làm công việc ổn định có thể tăng thu nhập, người làm nghề phụ hoặc kinh doanh nhỏ sẽ “cháy đơn” hoặc chốt được hợp đồng đáng giá, lợi nhuận đổ về như nước lũ sau mưa. Tiền về đều và nhanh giúp tuổi Tý cảm thấy dễ chịu, tinh thần thoải mái, các kế hoạch trong cuối tháng càng suôn sẻ hơn.

