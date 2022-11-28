Từ mùng 6/11 âm lịch trở đi: 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, tiền vàng ập đến, đếm không ngớt tay

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 13:24

Liệu bạn có nằm trong số con giáp may mắn nhất từ mùng 6/11 âm lịch trở đi, hãy cùng xem bài viết dưới đây nhé!

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn hiền lành, cần kiệm, có trách nhiệm. Họ rất tốt bụng, ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính bởi vậy nên khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi.

Từ mùng 6/11 âm lịch trở đi, vận may tuổi Tuất sẽ liên tục kéo đến, do gặp thời gặp thế nên con giáp tuổi Tuất làm đâu trúng đó, thậm chí ngồi không cũng hái ra tiền, sung túc viên mãn. Hãy lên ý tưởng và thực hiện chúng thật tỉ mỉ bạn sẽ được thần tài hộ mệnh và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng chính là khoảng thời gian tuổi Tuất có thể đầu tư mở rộng kinh doanh để cuộc sống trở nên viên mãn như mình mong muốn.

Từ mùng 6/11 âm lịch trở đi: 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, tiền vàng ập đến, đếm không ngớt tay - Ảnh 1
Từ mùng 6/11 âm lịch trở đi, vận may tuổi Tuất sẽ liên tục kéo đến, do gặp thời gặp thế nên con giáp tuổi Tuất làm đâu trúng đó, thậm chí ngồi không cũng hái ra tiền, sung túc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nếu những tháng trước, tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì từ mùng 6/11 âm lịch trở đi, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này. Người tuổi Sửu luôn chân thành, thông minh và nhanh nhạy. Trong thời gian này, Sửu cố gắng hoàn thành các dự án dang dở, nguồn tài chính của bạn lên cao ngất ngưởng, gấp bội tiền.

Tuổi Sửu sẽ bước vào thời điểm gặp nhiều may mắn nhất trong năm. Hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư nếu bạn đang là một nhà kinh doanh. Còn nếu được giao bất kỳ nhiệm vụ nào, hãy làm tốt nhất có thể, cơ hội sẽ rộng mở ngay trước mặt bạn đó.

Từ mùng 6/11 âm lịch trở đi: 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, tiền vàng ập đến, đếm không ngớt tay - Ảnh 2
Nếu những tháng trước, tuổi Sửu gặp nhiều sóng gió đến với công việc của mình thì từ mùng 6/11 âm lịch trở đi, may mắn sẽ ngập tràn đối với con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất bao dung, nhân hậu và biết cảm thông cho người khác. Con giáp này cũng rất nhiệt huyết, có chí tiến thủ trong công việc. Không những thế, người tuổi này còn có nhãn quan tinh tường, biết nhìn xa trông rộng. Dù theo đuổi ngành nghề nào, con giáp tuổi Mão cũng sẽ đạt được thành công nhất định.

Kể từ mùng 6/11 âm lịch có thể nói là năm “vàng”, thời tới cản không kịp của con giáp tuổi Tuất. Chuyên gia tử vi dự đoán rằng, người tuổi Tuất nhất định làm ăn kinh doanh gặp nhiều may mắn suôn sẻ, đi đến đâu cũng có thể “hái ra tiền”.

Từ mùng 6/11 âm lịch trở đi: 3 con giáp nhận ân sủng Thần Tài, tiền vàng ập đến, đếm không ngớt tay - Ảnh 3
Kể từ mùng 6/11 âm lịch có thể nói là năm “vàng”, thời tới cản không kịp của con giáp tuổi Tuất - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay, 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h30, gánh tiền mỏi lưng, gom lộc thiên hạ, may mắn hơn người

Đúng hôm nay, 3 con giáp trúng số độc đắc vào 16h30, gánh tiền mỏi lưng, gom lộc thiên hạ, may mắn hơn người

Đúng 16h30 chiều nay là thời điểm vô cùng may mắn với 3 con giáp này, tiền bạc lũ lượt kéo về, làm gì cũng thành công hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 5/11 âm lịch tử vi ngày 6/11 âm lịch tu vi ngay mai tu vi ngay moi tử vi tháng 11 âm lịch tử vi đầu tháng 11 âm lịch tu vi hang ngay con giap may man xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc