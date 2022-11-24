Số trời đã định, 3 con giáp số phát tài từ giờ đến Rằm tháng 11, tiền trải đầy nhà, ra cửa có quý nhân, một bước nhặt được vàng ròng

Tâm linh - Tử vi 24/11/2022 20:11

Dưới đây là những con giáp may mắn được sao Thiên Tuế chiếu mệnh, tiền như bão ập vào nhà từ nghèo khổ cũng hóa giàu có khiến nhiều người ghen tỵ từ giờ đến Rằm tháng 11.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến Rằm tháng 11, tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tiền đổ về như lũ tiêu hoài không hết. Thời gian trước bạn kẹt tiền phải vay mượn khắp nơi nhưng thời điểm này mọi việc đã khác. Vận trình của bạn bắt đầu bước sang một trang mới giúp bản mệnh thay vận đổi đời.

Vận tiền tài của bạn đổ về tiêu không hết, tha hồ mua sắm, đi du lịch như bản thân ao ước bấy lâu nay. Không những vậy chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều bước biến chuyển tốt đẹp. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu có chuyện tình đẹp như trong mơ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Số trời đã định, 3 con giáp số phát tài từ giờ đến Rằm tháng 11, tiền trải đầy nhà, ra cửa có quý nhân, một bước nhặt được vàng ròng - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, từ giờ đến Rằm tháng 11, tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh nên tiền đổ về như lũ tiêu hoài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ giờ đến Rằm tháng 11, tuổi Sửu là con giáp may mắn được sao thiên tuế chiếu mệnh nên gặp họa lớn cũng không thất bại. Bạn là người chịu thương chịu khó, luôn hết lòng với công việc nên nhận được nhiều lời khen. Những công sức của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng, tiền cứ hết rồi lại đầy.

Thời điểm này bạn nên đầu tư vào bất động sản để thu về nguồn lợi khủng, tha hồ tiêu xài. Tuy nhiên cũng nên chi tiêu hợp lý, đừng quá hoang phí mà lận đận về sau. Cơ hội kiếm tiền sẽ đến với bạn mỗi ngày, vì vậy hãy chăm chỉ để đạt được những điều mình mong muốn. Đây là cơ hội khá tốt để bạn chứng minh bản lĩnh, tài năng của mình cho nhiều người thấy, nhất là cấp trên.

Số trời đã định, 3 con giáp số phát tài từ giờ đến Rằm tháng 11, tiền trải đầy nhà, ra cửa có quý nhân, một bước nhặt được vàng ròng - Ảnh 2
Từ giờ đến Rằm tháng 11, tuổi Sửu là con giáp may mắn được sao thiên tuế chiếu mệnh nên gặp họa lớn cũng không thất bại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi từ giờ đến Rằm tháng 11, Dậu trở thành con giáp bản lĩnh kiếm được tiền tỷ khiến ai cũng ngưỡng mộ. Bạn có nhiều cơ hội tự gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nếu muốn kinh doanh, hãy thực hiện ngay để thu về nguồn tiền khủng. Bên cạnh đó nếu lười biếng, bạn cũng sẽ nhận được lộc khủng trời ban, không lo nghèo đói.

Vận tiền tài của bạn đạt đến mức đáng báo động. Mỗi ngày mở mắt dậy đều vùng vẫy trên biển tiền, sự nghiệp thăng tiến đều đều. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn, đánh đâu thắng đó, tiền bạc đổ về tiêu không bao giờ vơi. Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn lại không như ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng. Người đang trong mối quan hệ thường xuyên xảy ra cãi vã, xung đột.

Số trời đã định, 3 con giáp số phát tài từ giờ đến Rằm tháng 11, tiền trải đầy nhà, ra cửa có quý nhân, một bước nhặt được vàng ròng - Ảnh 3
Theo tử vi từ giờ đến Rằm tháng 11, Dậu trở thành con giáp bản lĩnh kiếm được tiền tỷ khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi

Nhà có 3 con giáp này không sợ nghèo đói từ giờ đến hết tháng 12, lộc lá bủa vây, đi tới đâu tiền bay tới đó, thu nhập tăng ngoài mong đợi

Theo tử vi học, từ giờ đến hết tháng 12 là thời gian thăng hoa về tài lộc của 3 con giáp dưới đây. Được Thần tài chiếu mệnh, bản mệnh dễ có được nhiều khoản ngoài thu nhập, thậm chí phát tài sau một đêm.

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