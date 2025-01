Từ mùng 3 đến mùng 7 Tết, 3 con giáp LỘC tứ phương đổ về, 'gánh vàng gánh bạc' về nhà, Tài Vận lên như diều gặp gió, ung dung tiền tài tự đến

Hỏa - Hỏa tương hòa cho thấy đường tình cảm của con giáp này không có gì bất ổn. Các cặp đôi có cơ hội ở bên nhau để thắt chặt tình cảm, nếu là vợ chồng mới cưới thì 2 bạn đang bình an và hài lòng với cuộc sống hiện tại, không mong cầu quá nhiều.

Từ mùng 3 đến mùng 7 Tết, tuổi Dậu may mắn trong công việc, bạn có lộc lá. Người nào làm nghệ thuật, buôn bán, dịch vụ xe cộ vận tải sẽ gặp may trong ngày này. Thực Thần đem tới lộc ăn uống cho Dậu. Bạn có lộc ăn, bán được hàng, được nhiều người yêu mến và giữ chân. Nhiều người còn được nhận quà to vào cuối ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm nhờ ngũ hành Kim sinh Thuỷ nên cũng khởi sắc không kém. Đương số có thể gặp được người vừa ý thông qua mai mối. Ai muốn họp mặt gia đình đầu năm có thể chọn ngày này.

Con giáp tuổi Tuất

Từ mùng 3 đến mùng 7 Tết, tuổi Tuất được hỗ trợ rất nhiều trong con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh có ưu thế và sức ảnh hưởng không nhỏ so với mọi người xung quanh. Những gì bản mệnh làm cũng luôn nhận được sự tin tưởng từ mọi người, đây chính là nguồn động viên tinh thần không nhỏ để bản mệnh thêm phần hăng hái thể hiện năng lực.

Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh cũng có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc. Nhờ kế hoạch quản lý tiền bạc chặt chẽ nên bản mệnh đã có được một khoản tiết kiệm kha khá, giúp bản mệnh an tâm hơn với những dự định trong tương lai. Một số người cũng đang tìm hiểu các cơ hội đầu tư phù hợp để sử dụng tiền một cách khôn ngoan nhất có thể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!