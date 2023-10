Từ hôm nay (8/4) đến hết tháng 4, 3 con giáp được Phật Quang chiếu rọi, danh lợi song toàn, giàu sang chạm ĐỈNH

‏Nhờ được cát tinh phù hộ, từ giờ đến hết tháng 4, người tuổi Mão tiền bạc rủng rỉnh, đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn bằng chính sức lực và sự may mắn của mình, dù phải tiếp xúc với đủ loại người nhưng các bạn không hề dễ bị lay động. Nếu thực sự có thể nắm bắt được cơ hội phát triển, thì chỉ cần phấn đấu là sẽ gặt hái được thành công.

Tử vi 12 con giáp của tuổi Mùi dự báo sẽ có nhiều diễn biến đặc biệt. Tuổi Mùi đón đợi thêm cơ hội may mắn với tài lộc nở hoa, công danh phát đạt.

Từ nay đến hết tháng 4, tuổi Mùi vẫn liên tục có dấu hiệu may mắn. Tuy nhiên, mức độ may mắn với mỗi Mùi lại khác nhau. Do đó, dù ở mức độ nào, hãy tận dụng tối đa cơ hội mình nhận được.

Tài lộc tuổi Mùi dự báo tiến triển bất ngờ. Tháng này tuổi Mùi có thêm cơ hội kiếm tiền. Thời gian tiêu tiền lại không nhiều. Bởi vậy, đây là thời điểm tuổi Mùi có thể tận dụng để tiết kiệm, tăng hầu bao.

Tuổi Hợi

Tử vi hằng tháng của 12 con giáp dự báo từ nay đến hết tháng 4 sẽ là khoảng thời gian khá may mắn đối với tuổi Hợi. Nhìn chung, các phương diện sự nghiệp, tài lộc hay tình duyên đều sẽ có những bước tiến đáng kể.

Một số người tháng này có thể có thêm nhiều trách nhiệm hơn trong công việc. Tuy nhiên, điều này không làm con giáp này quá lo lắng, do trước đó công việc của bản mệnh đang rất thuận lợi.

Vận trình kinh tế cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Người làm công ăn lương gặt hái thành quả nhờ những thành tích đã đạt được. Trong khi đó, người làm kinh tế nên nhân thời điểm này để ký kết hợp đồng, mở rộng quy mô làm ăn buôn bán. Trong tháng, bản mệnh có cơ hội gặp được những đối tác triển vọng.

