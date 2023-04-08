Tử vi Chủ nhật ngày 9/4: 3 con giáp bị HUNG TINH chiếu mệnh, tài lộc tuột dốc không phanh, có tiểu nhân rình rập hãm hại

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 16:01

3 con giáp sau phải hết sức cẩn trọng trong ngày 9/4, đừng đưa ra quyết định nào liên quan đến tiền bạc trong ngày này.

Tuổi Sửu

Trong ngày Chủ Nhật, con đường sự nghiệp của tuổi Sửu diễn ra không thuận lợi do tác động của Thiên Quan. Người tuổi này khó mà vượt qua được giai đoạn này nếu tiếp tục cố chấp trong quá trình làm việc. Tốt nhất là hãy tiếp tục ý kiến của mọi người để khắc phục sai sót. 

Tử vi Chủ nhật ngày 9/4: 3 con giáp bị HUNG TINH chiếu mệnh, tài lộc tuột dốc không phanh, có tiểu nhân rình rập hãm hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tình cảm có vấn đề. Do ảnh hưởng của Thổ khắc Thuỷ nên bạn cần phải dành nhiều sự quan tâm đến gia đình của mình hơn. Tình cảm vợ chồng sẽ “đường ai nấy đi" nếu không sớm tìm được tiếng nói chung. 

Vận trình tài lộc kém sắc. Những hạng mục đầu tư gặp trở ngại, từ đó ngăn chặn mọi nguồn thu vào của con giáp này. Do đó, bạn cần phải chi tiêu tiết kiệm hơn trong khoảng thời gian này. 

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Sự quyết đoán và lối đi của con giáp này vốn không được lòng nhiều người. Khi thiếu đi sự lý trí trong các quyết định quan trọng thì e rằng trong tương lai, tuổi Thìn phải đối diện với những hệ quả nghiêm trọng.

Tử vi Chủ nhật ngày 9/4: 3 con giáp bị HUNG TINH chiếu mệnh, tài lộc tuột dốc không phanh, có tiểu nhân rình rập hãm hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có Tam Hợp mà nhiều cặp đôi tuổi Thìn có thể chung tay để cùng nhau tháo gỡ những căng thẳng trước đây, sau một số chuyện thì hai người hiểu nhau và biết thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Vận trình tài lộc sa sút. Nhắc nhở bản mệnh cần thận trọng hơn trong những vấn đề liên quan tới tiền bạc do có điềm báo hao tài tốn của. Làm việc gì cũng cần tham khảo ý kiến của người đi trước, tránh tuỳ tiện quyết định, đề phòng tiểu nhân rình rập, sẵn sàng gây hại bất cứ lúc nào.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày Chủ Nhật 09/04/2023 cảnh báo với Tuổi Mùi rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Mùi lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Chủ Nhật này là một ngày không tốt với Tuổi Mùi về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này. 

Tử vi Chủ nhật ngày 9/4: 3 con giáp bị HUNG TINH chiếu mệnh, tài lộc tuột dốc không phanh, có tiểu nhân rình rập hãm hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Mùi khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.

 * Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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