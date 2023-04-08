3 con giáp nữ tài sắc vẹn toàn, có tố chất lãnh đạo, ai gặp cũng nể phục, gặp chuyện khó khăn nào cũng vẫn KIÊU HÃNH khó mà thất bại được

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 13:34

Hầu như ai cũng nghĩ rằng phụ nữ sẽ luôn là người yếu thế, không thể nào điềm tĩnh giải quyết những chuyện khó khăn. Thế nhưng, trừ những con giáp nữ này vì đây là những con giáp luôn luôn tự tin, kiếm tiền còn giỏi hơn cả đàn ông.

Tuổi Dần

Phụ nữ tuổi Dần thường là những người có học vấn cao, thông minh, sắc sảo, lại vô cùng để ý đến vẻ bề ngoài.

Đây là con giáp sở hữu cả vẻ đẹp ngoại hình lẫn vẻ đẹp trí tuệ. Nàng tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ và cuốn hút, khi xuất hiện trước đám đông, cô ấy luôn là người thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Không những xinh đẹp, cô nàng tuổi Dần này còn rất thông minh, tài giỏi, họ không chịu an phận là một nữ nhi tầm thường, ngược lại luôn phấn đấu để xây dựng sự nghiệp, địa vị cho mình.

Cô nàng này thích cuộc sống độc thân, tự do, thoải mái, không bị gò bó bởi bất kì điều gì. Ngoài thời gian làm việc, cô nàng tuổi Dần cũng đặc biệt thích làm đẹp cho bản thân, sẵn sàng chi trả số tiền lớn để mua sắm, chăm sóc sắc đẹp.

3 con giáp nữ tài sắc vẹn toàn, có tố chất lãnh đạo, ai gặp cũng nể phục, gặp chuyện khó khăn nào cũng vẫn KIÊU HÃNH khó mà thất bại được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý mạnh nhất về khoản kiếm tiền và tiêu tiền cũng mạnh. Tý không so đó tính toán với ai bao giờ đặc biệt là với bạn bè của mình. Phương châm của tuổi Mão, vài đồng tiền không thể nào mua được tình cảm thế nên chẳng bao giờ tiếc bạn bè cái gì cả. 

Tuổi Tý tính tình hoang phí, cũng hay tiêu không đúng mục đích nên cũng cần phải gi nhớ tiết kiệm hơn một chút. Không nên vì tính dễ dãi của mình mà để kẻ xấu lợi dụng, vay mượn không trả.

Tý có bản lĩnh hơn cả đàn ông, mạnh mẽ, quả quyết, trong mọi việc lớn nhỏ bạn đều là người quyết định. Thế nên trong công ty, bạn được cấp trên và đồng nghiệp yêu mến, nể trọng.

3 con giáp nữ tài sắc vẹn toàn, có tố chất lãnh đạo, ai gặp cũng nể phục, gặp chuyện khó khăn nào cũng vẫn KIÊU HÃNH khó mà thất bại được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo Tử vi 12 con giáp, ít ai giàu lòng bao dung, vị tha được như những cô nàng tuổi Sửu. Khi yêu, họ rất thấu hiểu đối phương, không vòi vĩnh, mè nheo như những cô nàng mới lớn lắm điều khiến người khác cảm thấy mệt mỏi.

Trong những hoàn cảnh khó khăn, những phụ nữ khác có thể đùng đùng nổi giận chì chiết người đàn ông của mình nhưng những cô gái tuổi Sửu lại sẵn sàng nín nhịn chờ giông bão qua.

Khi có gia đình, phụ nữ tuổi Sửu thuộc top những con giáp khi làm mẹ sẽ để phúc phần, phú quý cho con cháu. Không chỉ chu toàn việc nhà, họ còn biết ở bên cạnh, động viên, vỗ về, mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chồng. Những người này thông minh, nhanh nhạy, họ sẵn sàng thể hiện năng lực của mình trong công việc nhưng khi trở về nhà, họ lại nhường cho chồng mọi hào quang. Và đó là bí quyết hạnh phúc của phụ nữ tuổi Sửu ai cũng cần phải học hỏi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phát ghen với 3 con giáp TÀI KHÍ vây quanh, hốt hết may mắn của thiên hạ, thăng hoa rực rỡ trong 7 ngày tới (15/4)

Phát ghen với 3 con giáp TÀI KHÍ vây quanh, hốt hết may mắn của thiên hạ, thăng hoa rực rỡ trong 7 ngày tới (15/4)

7 ngày sắp tới đây chính là thời điểm vàng của 3 con giáp, có cơ hội đổi đời vì trúng độc đắc, con đường làm ăn thì trải đầy may mắn, làm gì cũng được quý nhân phù trợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích từ loại củ giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to