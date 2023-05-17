Từ giờ đến năm 2024: Cố gắng của những con giáp này đã sinh ra trái ngọt, trả sạch nợ cũ lẫn nợ mới, từ tay trắng đến sở hữu gia tài toàn KIM CƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 03:31

Trước khi bước sang năm 2024, những người thuộc 3 tuổi này sẽ như cá gặp nước, vụt sáng phất lên giàu sang phú quý.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý đa phần mang mệnh thủy, mà thủy có thể đem lại nguồn tài phúc bất tận. Người tuổi Tý vốn là người có tài khí và trí tuệ xuất chúng.

Từ giờ đến năm 2024: Cố gắng của những con giáp này đã sinh ra trái ngọt, trả sạch nợ cũ lẫn nợ mới, từ tay trắng đến sở hữu gia tài toàn KIM CƯƠNG - Ảnh 1
3 con giáp này trước năm 2024 sẽ thành công rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tý là người có thể tìm những cơ hội khác nhau, dùng những cách khác thường để kiếm tiền. Con giáp này có thể tìm ra cơ hội kiếm lời từ những thứ nhỏ nhặt nhất cộng thêm bản thân bẩm sinh đã được thần tài soi chiếu nên rất nhanh chóng trở nên giàu có.

Năm 2024, với khả năng nhạy bén, người tuổi Tý cho dù không có một việc làm ổn định cũng không bao giờ thiếu tiền tiêu, tài khoản tích lũy của họ luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ chính vì vậy người tuổi Tý có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống “vô tư vô lo”.

 

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp giàu có trước năm 2024, không thể không nói tới người tuổi Hợi.

Sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân tuổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, ít khi phải phiền muộn.

Trông vẻ ngoài tuổi Hợi đủng đỉnh thế thôi, nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, tuổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ.

Trong năm 2023 lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, vận khí hanh thông, người tuổi này dễ dàng đạt được mục tiêu trong sự nghiệp cũng như dư dả về tài chính. 

Bởi vậy mới nói, bằng mọi cách, từ giờ tới trước năm 2024, tuổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Lúc đó, chẳng những có nhà lầu xe hơi, mà công danh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình êm ấm.

Tuổi Thân

Xem tử vi phương Đông, vận khí của người tuổi Thân có xu hướng tăng từ năm 2023. Đến năm 2024 là năm Tam Hợp Thái Tuế, mệnh chủ có thể đạt được bước tiến mang tính đột phá. Đây chính là dịp để bản mệnh kiến tạo và phát triển sự nghiệp rực rỡ. 

Bản tính người tuổi Thân bình tĩnh, chịu được áp lực lớn, qua sóng gió càng thêm mạnh mẽ. Đa phần con giáp này quan niệm rằng, chuyện gì xảy ra cũng là do sự sắp đặt của thượng đế, chỉ cần làm tốt phần của mình thì may mắn sẽ tự khắc đến.

Từ giờ đến năm 2024: Cố gắng của những con giáp này đã sinh ra trái ngọt, trả sạch nợ cũ lẫn nợ mới, từ tay trắng đến sở hữu gia tài toàn KIM CƯƠNG - Ảnh 2
Đến năm 2024, 3 con giáp này cầu gì được nấy. Ảnh minh họa: Internet

Chính nhờ sự bình thản đó mà tuổi Thân một mình vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió trong cuộc sống, là chỗ dựa vững chắc cho người thân trong gia đình. 

Những chú Khỉ lại rất kiên trì và nỗ lực chờ đợi thành công đến với mình, dù không biết là khi nào nhưng sự cố gắng của tuổi Thân đã giúp họ tích góp được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Dự báo, đến năm 2024, tuổi Thân hoàn toàn có thể “bung lụa”, mua nhà lầu, xe hơi, phát triển tiền tài danh vọng, mọi thứ đều khá thuận lợi rồi, chứ chưa nói tới năm 2024, thời điểm mà vận trình vô cùng rực rỡ.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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