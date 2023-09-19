Từ giờ đến Tết Trung thu, số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 18:26

Dưới đây là những con giáp giàu có nắm tiền tỷ trong tay, từ nay đến Tết Trung thu sẽ là lúc thu được nguồn lộc khủng nhất từ trước đến giờ, đón tình yêu tới tấp.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi sẽ có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp từ nay đến Tết Trung thu. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Bạn bất ngờ nhận được nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước. 

Không chỉ vậy, con giáp được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

Từ giờ đến Tết Trung thu, số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi, từ nay đến Tết Trung thu, Mão là con giáp giàu có nắm số tiền tỷ trong tay. Bạn không ngừng cố gắng trong công việc nên được cấp trên khen ngợi hết lời. Tài vận của bạn tăng lên đều đều, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh cứ hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu không lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong chuyện tình cảm, độc thân tìm được duyên lành như ý. Bạn tìm được duyên lành nên vận trình ngày càng được cải thiện, có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn. Nói chung vận trình của bạn khá suôn sẻ cả về tình duyên lẫn công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này.

Từ giờ đến Tết Trung thu, số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vốn là người chính trực, ngay thẳng lại tận lực làm việc, Tuất có thể thấy những ngày qua cuộc sống chưa bù đắp xứng đáng cho bạn. Có thể thời gian qua, con giáp chịu nhiều vất vả tuy có quý nhân phù trợ bên cạnh nhưng bạn vẫn có những kẻ xấu muốn hãm hại. 

Từ nay đến Tết Trung thu, những người tuổi Tuất sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống liên tiếp có những thay đổi bất ngờ. Không chỉ vậy, công việc cũng có những dấu hiệu tốt bởi may mắn đã tìm đến bạn. Sẽ không có cách nào để bạn tránh được “cơn mưa may mắn” này. Với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng nghỉ cùng tham vọng lớn của bạn, tài lộc sẽ tăng lên đáng kể.

Từ giờ đến Tết Trung thu, số ĐẠI GIA gọi tên 3 con giáp, tiền ùa vào nhà, MƯA VÀNG GIÓ BẠC kéo đến, đào trúng kho báu, thêm hỷ thêm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 của 12 con giáp: Hợi thu 'quả ngọt', Mão - Tuất rạng rỡ tình duyên, Thìn buồn phiền tài chính, dễ vướng thị phi

Tử vi thứ Ba ngày 5/9/2023 cho thấy, người tuổi Thìn phải đau đầu vì đường tiền bạc không được may mắn, trong khi đó, tuổi Tuất - Mão nhẹ lòng vì đường tình duyên nhuận sắc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 15/9/2023 tử vi nửa cuối tháng 9 tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 36 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 6 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'