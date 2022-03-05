Từ giờ đến giữa tháng 3: Thần Tài độ hết mình cho 3 con giáp này liên tục 'trúng quả to', lương thưởng nhiều chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 18:14

Sách tử vi có dự báo: Đây sẽ là những con giáp phát tài- vượng vận nhất từ giờ đến giữa tháng 3.

Tuổi Sửu

Do ăn ở hiền lành tâm tính thiện lương nên thời gian từ giờ đến giữa tháng 3 đối với con giáp tuổi Sửu khá là may mắn, thành công nếu cố gắng nỗ lực làm việc. Đặc biệt, con giáp này sẽ được Thần Tài gõ cửa để trao tay cơ hội đổi đời.

Vận trình người tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, mọi việc hành thông. Đặc biệt, sự nghiệp được ba đại cát tinh là Hoa Cái, Đường Phù và Tam Đài phù trợ nên thăng hoa. Công việc thuận lợi, gặt hái được thành công rực rỡ, tỷ lệ thăng tiến ngày càng cao. Cũng nhờ cát tinh tương trợ nên tài vận có sự thăng cấp nhất định, gặp khó khăn lại có quý nhân trợ giúp.

Từ giờ đến giữa tháng 3: Thần Tài độ hết mình cho 3 con giáp này liên tục 'trúng quả to', lương thưởng nhiều chóng mặt - Ảnh 1
Từ giờ đến giữa tháng 3 đối với con giáp tuổi Sửu khá là may mắn, thành công nếu cố gắng nỗ lực làm việc - Ảnh: Internet

Tuổi Tỵ

Từ giờ đến giữa tháng 3 cát tinh quy tụ, dù còn nhiều trở ngại nhưng tuổi Tỵ đều có quý nhân phù trợ. Mọi chuyện đều hanh thông, sự nghiệp, công việc đều suôn sẻ, công sức bỏ ra ắt sẽ được đền đáp xứng đáng…

Đặc biệt, trong thời gian này, Thần Tài sẽ gõ cửa mang đến tài lộc cho người tuổi Tỵ. Đây cũng được xem là thời điểm vận thế của Tỵ tốt nhất. Tuy nhiên trong công việc, bạn cần thận trọng, đề phòng “họa từ miệng mà ra”.

Từ giờ đến giữa tháng 3: Thần Tài độ hết mình cho 3 con giáp này liên tục 'trúng quả to', lương thưởng nhiều chóng mặt - Ảnh 2
Từ giờ đến giữa tháng 3 cát tinh quy tụ, dù còn nhiều trở ngại nhưng tuổi Tỵ đều có quý nhân phù trợ - Ảnh: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu được dự đoán từ giờ đến giữa tháng 3 sẽ được hưởng phúc từ những người xung quanh. Tuổi Dậu sẽ nhận được giúp đỡ nhiều, thậm chí còn giúp bạn thoát khỏi được việc kiện tụng đấu tố lẫn nhau.

Cũng nhờ tiền bạc dồi dào nên bạn làm gì cũng tốt. Thời điểm này đầu tư gì đó cũng rất có lợi. Bạn hoàn toàn có thể thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động kinh doanh buôn bán. Người làm công ăn lương cũng giàu sang bất ngờ.

Từ giờ đến giữa tháng 3: Thần Tài độ hết mình cho 3 con giáp này liên tục 'trúng quả to', lương thưởng nhiều chóng mặt - Ảnh 3
Từ giờ đến giữa tháng 3, người tuổi Dậu sẽ được hưởng phúc từ những người xung quanh - Ảnh: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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