Cuối tháng 9, con giáp tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, sự nghiệp khởi sắc. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Tài hùng biện của con giáp này sẽ gây ấn tượng với người khác. Trong khi đó, người làm kinh doanh sẽ thuyết phục được khách hàng ký hợp đồng với mình.

Những người tuổi Tuất tính tình ngay thẳng, có sao nói vậy. Trong công việc, họ thể hiện bản thân mình là người có trách nhiệm, tận tâm với công việc. Con giáp tuổi này sinh ra đã có tốt chất lãnh đạo. Họ rất năng động, hiểu biết và sẵn sàng làm việc chăm chỉ. Họ bình tĩnh khi đối mặt với khó khăn và là một trong những con giáp có trí lực tốt nhất.

Ngoài ra, con giáp này cũng tạo dựng được các mối quan hệ có lợi cho công việc, cuộc sống của bản thân. Những người tuổi Tuất được dự báo sẽ có đường tình duyên hạnh phúc. Người còn cô đơn cũng sẽ tìm thấy nửa kia phù hợp với bản thân.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý nếu là nam thường ngay thẳng, kiên cường. Trong khi người tuổi Tý nếu là nữ thường đoan trang, khéo léo. Con giáp này cương nghị, ngoan cường, không ngại gian khổ, dám thử thách bản thân.

Cuối tháng 9, con giáp tuổi Tý có tài vận hanh thông. Sự nghiệp của họ lên hương trông thấy, vận khí ngày càng vượng. Người tuổi này làm ăn buôn bán thì các thương vụ đều suôn sẻ. Họ bội thu tiền bạc, mang lại cuộc sống ổn định. Những mơ ước, dự định của con giáp này bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành sự thực.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần đa phần tính cách đều mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm. Họ biết đồng cảm, quan tâm đến người khác và luôn giữ được tinh thần tích cực trong công việc. Con giáp tuổi này khá đa nghi, không dễ tin tưởng người khác. Con giáp này là người giàu tình cảm, khảng khái, có khiếu hài hước và khá dễ gần.

Cuối tháng 9, con giáp tuổi Dần có vận xui qua đi, tài lộc tăng lên gấp bội. Người tuổi này trồng trọt chăn nuôi thì cây trồng cũng đơm hoa kết trái, vật nuôi mau lớn, khỏe mạnh. Vận trình tài lộc của họ dần biến chuyển thuận lợi. Con giáp tuổi này làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt. Những người trước kia có mâu thuẫn trong gia đình thì cũng sớm hòa hợp.

Trong khi đó, người ốm đau, bệnh tật cũng gặp thầy, gặp thuốc, bình phục trở lại. Từ giờ đến cuối năm, con giáp tuổi Dần nỗ lực không ngừng, thu nhập của họ tăng lên không ngừng, tiền về đầy túi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!