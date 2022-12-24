Từ chủ nhật ngày 25/12/2022, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, tăng lương, tăng thưởng, bội thu tiền bạc cuối năm

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 21:00

Tử vi nói rằng từ chủ nhật ngày 25/12/2022, vận trình của 3 con giáp này sẽ ngày một suôn sẻ. Họ nhận được nhiều thành quả tốt, xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh tuổi Hợi chính là cái tên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ trong ngày 25/12. Bạn sẽ dần cảm thấy cuộc sống và sự nghiệp của mình đang chuyển sang một hướng mới. Đặc biệt, nhờ được Thần Tài trông nom, tài lộc của Hợi vô cùng hanh thông, làm việc gì cũng có quý nhân phù trợ nên "làm đâu thắng đấy". Nhất là các kế hoạch đầu tư gặp thời cơ khởi sắc.

Tử vi cũng cho thấy, bản mệnh hợp với những công việc ngẫu hứng, cuộc sống diễn ra khá bình an. Nhờ cách đối xử hiền hòa với người xung quanh nên tuổi Hợi được mọi người yêu mến, ít gặp thị phi.

Có thể bạn chưa biết nhưng người cầm tinh tuổi Hợi sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình, khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn ùn đổ về nhà. Bạn có thể nhận được một công việc mới hoặc một dự án đầu tư sinh lời.

Từ chủ nhật ngày 25/12/2022, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, tăng lương, tăng thưởng, bội thu tiền bạc cuối năm - Ảnh 1
Những người cầm tinh tuổi Hợi chính là cái tên nằm trong số các con giáp đổi vận giàu sụ trong ngày 25/12. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào ngày 25/12/2022, tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình trài lộc vượng phát. Bản mệnh thu về một số tiền lớn hơn nhiều so với thời điểm trước đó. Đặc biệt, tuổi Mùi có thể được người quen, bạn bè giới thiệu cho cơ hội làm ăn phù hợp. Cờ đến tay, con giáp này đừng chần chừ mà bỏ lỡ thời cơ để phát tài.

Cơ hội giàu sang phú quý luôn chờ đợi tuổi Mùi. Chỉ cần bản mệnh luôn chăm chỉ, chịu khó thì không lo thiếu tiền tiêu.

Chuyện tình duyên của tuổi Mùi trong thời gian tới cũng khá tươi sáng. Người có cặp có đôi có thể giải quyết được khúc mắc, thắt chặt tình cảm.

Từ chủ nhật ngày 25/12/2022, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, tăng lương, tăng thưởng, bội thu tiền bạc cuối năm - Ảnh 2
Vào ngày 25/12/2022, tuổi Mùi có tài tinh trợ mệnh nên vận trình trài lộc vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, điểm sáng nhất với tuổi Tỵ không phải tài lộc mà là vận trình tình cảm ngọt ngào như đường mật. Được Tam Hợp nâng đỡ, những cặp đôi mới cưới thêm phần thắm thiết, thích nghi với cuộc sống hôn nhân từ đó có sự nỗ lực thấu hiểu cho đối phương. 

Có vẻ như thời gian tới sẽ có tin vui đón chào thành viên mới. Những người đang yêu biết cảm thông, lắng nghe và dành nhiều thời gian quan tâm cho nhau hơn, đặc biệt đối phương đã tính đến chuyện giới thiệu bạn với gia đình rồi đấy! 

Thực ra đây chính là thời điểm tốt để bạn hướng đến các mối quan hệ mới, dù là mục đích tình cảm hay bạn bè thì đều tốt cả. Thế nhưng, cũng cần xem xét kĩ càng để hiểu được người ấy có phù hợp kết bạn hay không tránh "mua dây buộc mình".

Từ chủ nhật ngày 25/12/2022, 3 con giáp hợp vía Thần Tài, tăng lương, tăng thưởng, bội thu tiền bạc cuối năm - Ảnh 3
Điểm sáng nhất với tuổi Tỵ không phải tài lộc mà là vận trình tình cảm ngọt ngào như đường mật. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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