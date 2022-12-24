Tuần cuối của năm 2022, 3 con giáp chính thức đón hào quang, sự nghiệp bùng cháy rực rỡ, đón năm mới rộn ràng

Tâm linh - Tử vi 24/12/2022 20:48

Tử vi trong tuần cuối của năm 2022 có 3 con giáp này may mắn hơn người làm gì cũng thuận.

Tuổi Dần

Tử vi trong tuần cuối của năm 2022, tuổi Dần thoát khỏi hạn năm tuổi giúp người tuổi Dần có thể đón những bước tiến mới đầy suôn sẻ và khả quan trong năm mới.

Thật may vì ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất trước đó, tuổi Dần vẫn giữ được sự quyết tâm cao độ của mình. Thời gian qua, trí tuệ và năng lực của bạn không hề bị mai một mà ngày càng được rèn luyện sắc bén và trở nên linh hoạt hơn. Cũng nhờ vậy, tuổi Dần cho thấy khả năng kiếm được nhiều tiền bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, bạn có thể không mất nhiều thời gian để nắm bắt cơ hội tốt ngay trước mắt.

Dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Dần đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều. Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về.

Tuần cuối của năm 2022, 3 con giáp chính thức đón hào quang, sự nghiệp bùng cháy rực rỡ, đón năm mới rộn ràng - Ảnh 1
Mọi chuyện của tuổi Dần sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều, được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu may mắn. Nhờ có Thiên Tài chiếu cố, con giáp này có thể nhanh chóng phất lên nhờ nghề tay trái hoặc nhận được thành quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, bản mệnh cần tránh tiêu xài hoang phí vì tiền nhiều đến đâu mà không biết giữ thì cũng sẽ cạn kiệt.

Vào tuần cuối của năm 2022, con giáp này không nên giữ các cảm xúc tiêu cực trong lòng. Những điều đang khiến bản mệnh khó chịu nên được chia sẻ với người thân, bạn bè đáng tin cậy. Có như vậy, tuổi Sửu sẽ sớm tìm được phương hướng tháo gỡ và được giải tỏa tâm lý.

Tuần cuối của năm 2022, 3 con giáp chính thức đón hào quang, sự nghiệp bùng cháy rực rỡ, đón năm mới rộn ràng - Ảnh 2
Tử vi nói rằng con đường tài lộc của người tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ xứng đáng trở thành con giáp hạnh phúc đến mức đáng ghen tỵ trong tuần cuối của năm 2022. Nhờ được Lục Hợp soi chiếu mà bản mệnh có một ngày ấm êm, hạnh phúc bên người thương yêu. 

Đây cũng là một tuần cực kì thích hợp cho việc tỏ tình. Nếu muốn tình duyên say đắm hãy cứ mạnh dạn thổ lộ, bày tỏ tình cảm với người ấy. Biết đâu Tết này lại có nửa kia về ra mắt gia đình thì sao? 

Những người đã có gia đình trải qua một ngày gia đạo êm ấm. Có vẻ như đã có tin tức từ người ở phương xa trở về, bởi Chính Ấn thông báo trong ngày sẽ có những buổi hội ngộ, hội họp các thành viên trong gia đình. 

Tuần cuối của năm 2022, 3 con giáp chính thức đón hào quang, sự nghiệp bùng cháy rực rỡ, đón năm mới rộn ràng - Ảnh 3
Tuổi Ngọ xứng đáng trở thành con giáp hạnh phúc đến mức đáng ghen tỵ trong tuần cuối của năm 2022. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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Theo tử vi 12 con giáp, những người thuộc 3 tuổi này khi sinh ra đã có số mệnh phượng hoàng ăn sung mặc sướng.

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