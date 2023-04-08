Từ đây đến hết tháng 4 dương lịch: 3 con giáp này muốn GIÀU TO, đếm tiền mỏi, vận may vô kể, tài lộc đầy nhà thì chỉ cần chú ý 1 điều này

Tâm linh - Tử vi 08/04/2023 06:00

Tử vi tháng 4 của 12 con giáp dự báo Thứ Bảy 08/04/2023, TOP 3 con giáp sau phất lên như diều gặp gió, công danh thăng tiến, tiền vào đầy túi.

TUỔI NGỌ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Bảy 08/04/2023, Tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Con giáp này giải quyết những vấn đề trục trặc trong công việc một cách suôn sẻ và triệt để. Hơn thế nữa, có nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ xã giao mới tốt đẹp, giúp ích cho con đường sự nghiệp hiện tại cũng như tương lai sau này.

Tài lộc của Tuổi Ngọ trong ngày Thứ Bảy này cũng tiến triển nhanh chóng, ngay cả con đường công danh sự nghiệp cũng thuận lợi hơn nhờ có sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp xung quanh. Tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có thể chi tiêu, mua sắm thoải mái mà không cần phải cân đo đong đếm quá nhiều. Nhưng bạn cũng nên trích ra một khoản để tiết kiệm, phòng những khi hữu sự.

Vận trình tình duyên của Tuổi Ngọ trong ngày mới này khá êm đẹp. Con giáp này và đối phương có được sự hòa hợp khiến hai người cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Hãy tận hưởng những khoảng thời gian hài hòa này nhưng cũng nên chuẩn bị tinh thần cho những điều mâu thuẫn sắp đến trong tương lai gần, Tuổi Ngọ nên biết rằng chính những sự hờn dỗi vu vơ mới là gia vị, chất xúc tác khiến tình yêu của hai người trở nên nhiều màu sắc hơn. 

Từ đây đến hết tháng 4 dương lịch: 3 con giáp này muốn GIÀU TO, đếm tiền mỏi, vận may vô kể, tài lộc đầy nhà thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI MÃO

Tử vi hôm nay cho biết vận trình sự nghiệp của tuổi Mão có những tín hiệu tốt lành, nhưng vì có Thái Tuế đeo bám nên nỗ lực hay cố gắng bao nhiêu cũng không đủ. Nguồn thu nhập phần nào được cải thiện nhờ việc đầu tư thêm cùng với bạn bè. Nhân duyên đong đầy, tuổi Mão và người ấy càng ngày càng không thể rời xa nhau, ai còn độc thân thì sớm muộn gì cũng tìm được người ưng ý.

Từ đây đến hết tháng 4 dương lịch: 3 con giáp này muốn GIÀU TO, đếm tiền mỏi, vận may vô kể, tài lộc đầy nhà thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI THÂN

Hôm nay tử vi dự báo, tuổi Thân nên chú tâm vào bản thân và nhu cầu của chính mình. Bạn biết mình muốn gì và chắc chắn có thể đạt được điều đó.

Bạn không cần phải thỏa hiệp những lý tưởng của mình. Hãy nghiên cứu các phương pháp để sống xanh hơn trong việc sử dụng năng lượng, tài nguyên. Điều này sẽ có lợi rất lớn về sau này.

Từ đây đến hết tháng 4 dương lịch: 3 con giáp này muốn GIÀU TO, đếm tiền mỏi, vận may vô kể, tài lộc đầy nhà thì chỉ cần chú ý 1 điều này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

 

Tử vi ngày 7/4/2023: 3 con giáp sau đây phải hết sức cẩn trọng, tài lộc giảm sút, đề phòng tiểu nhân hãm hại, hậu quả khôn lường

Tử vi ngày 7/4/2023: 3 con giáp sau đây phải hết sức cẩn trọng, tài lộc giảm sút, đề phòng tiểu nhân hãm hại, hậu quả khôn lường

Trong ngày 7/4, 3 con giáp này gặp phải nhiều mối ganh ghét, công việc và tài lộc gặp nhiều trở ngại. Tốt nhất nên bình tĩnh, cẩn trọng và suy xét kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 12 con giáp tử vi 12 con giáp ngày 8/4/2023

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số