Tử vi tuần mới (10-16/4), 4 con giáp vượng khí ngút ngàn, giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 17:35

Sang tuần tới, những tuổi sau đây tài lộc dồi dào, của cải đầy nhà, giàu sang ít ai sánh bằng.

Tuổi Tý

Sự nghiệp của người tuổi Tý có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới này. Ngay từ thời điểm đầu tuần, các cát tinh Chính Ấn và Thiên Ấn đã giúp bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, nếu hoàn thành tốt thì dễ tạo được lòng tin với mọi người.

Tử vi tuần mới (10-16/4), 4 con giáp vượng khí ngút ngàn, giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tài lộc có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm. Bạn nhận được khoản hậu hĩnh, tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với đối tác, cấp trên nên cơ hội sẽ còn rất nhiều trong tương lai.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hiền lành, thông minh, tinh tế và đầy khôn khéo. Con giáp này có khả năng thu hút sự chú ý của mọi người. Bản mệnh có tài lãnh đạo, biết cách thuyết phục người khác.

Tuổi Mão không ngại giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Khi bản thân gặp chuyện, họ giữ được bình tĩnh, không ngừng tìm cách giải quyết vấn đề. Tính cách của tuổi Mão tương đối đơn giản. Họ giàu nhiệt huyết, tốt bụng nên được mọi người quý mến.

Tử vi tuần mới (10-16/4), 4 con giáp vượng khí ngút ngàn, giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng trong thời gian tới, tài lộc của người tuổi Mão tăng cao. Họ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bản mệnh có thể đạt thành tích xuất sắc và được cấp trên công nhận năng lực. Người làm kinh doanh cũng có thể tìm ra nguồn hàng mới, gặp được đối tác phù hợp, làm ăn một vốn bốn lời, doanh thu không ngừng tăng.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con rồng thường có sức chịu đựng rất lớn. Bản mệnh luôn muốn thử thách bản thân với những điều khó khăn. Vì vậy, con giáp này ít khi chọn con đường đơn giản mà sẽ khám phá những cơ hội mang tính thách thức. Với bạn, việc càng khó khăn thì kết quả đạt được mới càng ý nghĩa.

Tử vi tuần mới (10-16/4), 4 con giáp vượng khí ngút ngàn, giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn là kiểu người bí ẩn, ít khi bộc lộ những cảm xúc trong lòng mình cho ai biết. Nhiều người khi tiếp xúc với con giáp này đều phải sợ hãi vì sự lạnh lùng, khó gần tỏa ra từ bản mệnh. Tuy nhiên, người cầm tinh con rồng lại không bao giờ nghĩ xấu hay tìm cách hãm hại bất cứ ai.

Trong tuần tới, tuổi Thìn sẽ được quý nhân chiếu mệnh, tài lộc đổ về không ngớt. Con đường sự nghiệp của con giáp này có thể phất lên "như diều gặp gió", giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận.

Tuổi Thân

Dự báo người tuổi Thân tháng 4 sẽ có năng lượng tinh thần đầy kiên nhẫn và bền bỉ, họ có thể xử lý những công việc khó khăn và phức tạp một cách chu toàn, khiến đồng nghiệp ngưỡng mộ.

Tử vi tuần mới (10-16/4), 4 con giáp vượng khí ngút ngàn, giàu sang bất chấp, tiền bạc đổ về bất tận - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong một số trường hợp nhất định, tuổi Thân có thể tự mình giải quyết ổn thỏa mà không cần dựa vào sức của người khác, bởi vì tháng này năng lực làm việc của bạn không chỉ tăng lên rất nhiều mà vận khí của bạn cũng rất vượng. Nếu bạn muốn thay đổi công việc hoặc ứng tuyển việc mới, tháng này cũng là thời điểm tốt. Nếu tìm được công việc ưng ý, hãy nắm chắc vận may của tháng này nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Không muốn gặp xui xẻo thì tuyệt đối đừng tặng 5 món đồ cho người khác, kể cả người thân thiết!

Không muốn gặp xui xẻo thì tuyệt đối đừng tặng 5 món đồ cho người khác, kể cả người thân thiết!

Theo quan niệm phong thủy, có những món đồ không hợp mang tặng cho người khác bởi bạn có thể sẽ gián tiếp mang hết tài vận của mình cho người khác và nhiều điềm chẳng lành.

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