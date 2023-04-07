3 con giáp lao đao nửa cuối tháng 4: Tinh thần kiệt quệ, vận khẩu thiệt đeo bám, dễ dẫn tới bờ vực PHÁ SẢN

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 17:34

Nếu không thận trọng và kiên trì, những con giáp này nguy cơ sẽ gánh nhiều tai ương, đen đủi.

Tuổi Thìn

Nửa cuối tháng 4 là khoảng thời gian tốt xấu đan xen đối với người tuổi Thìn. Bạn cần chuẩn bị tinh thần vững vàng, chớ nên nghĩ đến việc bỏ cuộc trước khó khăn, bởi có thể trong lúc bạn tưởng chừng tuyệt vọng, quý nhân sẽ xuất hiện chỉ cho bạn hướng đi.

3 con giáp lao đao nửa cuối tháng 4: Tinh thần kiệt quệ, vận khẩu thiệt đeo bám, dễ dẫn tới bờ vực PHÁ SẢN - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp có dấu hiệu tiến triển hơn nhờ tuổi Thìn đã nỗ lực nhiều trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, cần cẩn trọng người xấu đâm sau lưng khiến thành quả đổ vỡ. 

Tài lộc tháng này của tuổi Thìn tương đối ổn định. Song, cần lưu ý cách tiêu tiền có thể khiến tuổi Thìn sớm “phá sản”.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, nửa cuối tháng 4 này, vận trình của tuổi Tỵ tốt xấu đan xen, biến động khá bất định, khó lường. Việc tốt nhất bản mệnh có thể làm lúc này là tập trung vào công việc của bản thân, suy nghĩ tích cực rồi mọi việc sẽ dần đi theo hướng tốt lành.

Công việc vừa hoàn thành sẽ lại có trục trặc. Nguyên nhân có thể do tuổi Tỵ chưa có sự chuẩn bị kỹ trước khi gửi đi. Do đó, hãy cẩn trọng hơn trong từng bước kiểm tra công việc hàng ngày của mình.

3 con giáp lao đao nửa cuối tháng 4: Tinh thần kiệt quệ, vận khẩu thiệt đeo bám, dễ dẫn tới bờ vực PHÁ SẢN - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc cũng không có dấu hiệu khởi sắc. Đây có thể là thời điểm tuổi Tỵ có nhiều lo lắng, bởi vậy, bản mệnh chi tiêu khá nhiều tiền cho các vấn đề giải trí để thư giãn hay giải tỏa.

Bên cạnh đó, sức khỏe của tuổi Tỵ cũng rơi vào tình trạng kiệt quệ mất cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi khiến con giáp này luôn mệt mỏi, đặc biệt là thời điểm đầu tháng, bản mệnh cần lưu ý chăm sóc bản thân hơn.

Tuổi Dậu

Nửa cuối tháng 4 là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ khẩu thiệt của người tuổi Dậu tại nơi làm việc, học hành. Cần chú ý giữ mình, không phát xuất sự nóng nảy bên trong mình quá nhiều để gây ra những phiền phức không hay.

3 con giáp lao đao nửa cuối tháng 4: Tinh thần kiệt quệ, vận khẩu thiệt đeo bám, dễ dẫn tới bờ vực PHÁ SẢN - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận khẩu thiệt cũng "đeo bám" người tuổi Dậu trong vấn đề tình duyên, gia đình. Cần mềm mỏng hơn với những người yêu thương xung quanh và ở bên giúp đỡ họ khi cần thiết. Ngoài ra, dù tranh luận trong mối quan hệ là cần thiết để hiểu nhau hơn, nhưng không nên để lời nói ảnh hưởng tới hòa khí.

Về tiền bạc, tuổi Dậu vẫn rủng rỉnh nhưng cần cẩn thận kẻ gian nhòm ngó.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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