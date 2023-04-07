Tử vi ngày 7/4/2023: 3 con giáp sau đây phải hết sức cẩn trọng, tài lộc giảm sút, đề phòng tiểu nhân hãm hại, hậu quả khôn lường

Tâm linh - Tử vi 07/04/2023 17:37

Trong ngày 7/4, 3 con giáp này gặp phải nhiều mối ganh ghét, công việc và tài lộc gặp nhiều trở ngại. Tốt nhất nên bình tĩnh, cẩn trọng và suy xét kỹ càng trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì.

Tuổi Dần

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động. Khối lượng công việc gia tăng đáng kể tạo cơ hội cho những người cầm tinh con Hổ phát huy tối đa thế mạnh của bản thân. Trong ngày khó tránh khỏi những cạnh tranh quyền lực, địa vị nên tuổi Dần buộc phải hết sức thận trọng.

Tử vi ngày 7/4/2023: 3 con giáp sau đây phải hết sức cẩn trọng, tài lộc giảm sút, đề phòng tiểu nhân hãm hại, hậu quả khôn lường - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày hôm nay diễn ra với nhiều biến động (Ảnh minh họa: Internet)

Tài vận: Vận trình tài lộc đi xuống. Các khoản chi lớn phát sinh ngoài dự tính với thói quen chi tiêu quá đà khiến con giáp này không thể kiểm soát tốt số dư cho mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có dấu hiệu phai nhạt. Tình yêu đôi lứa dễ rơi vào trạng thái 'chết' tạm thời nếu như cả hai không có bất cứ động thái nào để hâm nóng tình cảm. Một bữa cơm đơn giản hay xem phim cùng nhau cũng giúp tình cảm khăng khít lên đáng kể.

Tuổi Ngọ

Công việc của Tuổi Ngọ ngày này diễn ra không mấy dễ dàng. Tử vi khuyên người thuộc con giáp này cần phải hết sức cẩn thận trong từng việc mình làm để đề phòng những kẻ ganh ghét, bày mưu tính kế mình. 

Tử vi ngày 7/4/2023: 3 con giáp sau đây phải hết sức cẩn trọng, tài lộc giảm sút, đề phòng tiểu nhân hãm hại, hậu quả khôn lường - Ảnh 2
 Tuổi Ngọ cần phải hết sức cẩn thận trong từng việc mình làm để đề phòng những kẻ ganh ghét, bày mưu tính kế mình (Ảnh minh họa: Internet)

Tài lộc: Vận trình tài lộc được đà đi xuống. Con giáp này được dự đoán sẽ gặp sự cố ngoài ý muốn trong chuyện làm ăn nên khó mà kiểm soát được nguồn doanh thu ổn định trong khoảng thời gian này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có đào hoa vượng. Đường tình duyên gặp may mắn nên người độc thân có thể mau chóng tìm thấy được người phù hợp để nói chuyện hẹn hò với mình. 

Tuổi Thân

Tử vi ngày Thứ Sáu 7/4 cảnh báo với Tuổi Thân rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hai bạn. Tuổi Thân lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xa những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Tử vi ngày 7/4/2023: 3 con giáp sau đây phải hết sức cẩn trọng, tài lộc giảm sút, đề phòng tiểu nhân hãm hại, hậu quả khôn lường - Ảnh 3
Tuổi Thân cần hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xa những sơ suất đáng tiếc (Ảnh minh họa: Internet)

Thứ Sáu này là một ngày không tốt với Tuổi Thân về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

May mắn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Thân khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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