Từ 9h sáng 5/11: 3 con giáp được thần tài RÓT LỘC, tài gõ cửa, không chỉ thăng tiến ngoạn mục còn có tình duyên đỏ chót như son, đếm tiền sái tay

Từ đây đến cuối tháng 11 top 3 con giáp may mắn hơn người này sẽ được thần tài gõ cửa, không chỉ thăng tiến ngoạn mục còn có tình duyên đỏ chót như son.
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Tuổi Dần
Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và không sợ khổ cực. Họ biết đối nhân xử thế, biết cách tận dụng thời cơ để đạt được những gì mình muốn nên chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn có sự nghiệp thành công, của ăn của để.
Sách tử vi tháng 11/2023 có nói, từ 9h sáng ngày 5/11 trở đi Dần sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có hơn người. Không chỉ tài lộc vượng phát, phú quý ùa vào nhà Dần còn có thể đỡ đần gia đình thoát khỏi bể khổ, cứ thế mà phất.
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu hiền lành nhưng trong công việc họ vô cùng tham vọng, có gan làm việc lớn. Thế nên, nếu người khác lười nhác, chỉ đi làm để kiếm tiền thì Sửu lại quyết tâm thăng tiến, có địa vị trong xã hội. Nhờ có chí hướng, lập trường kiên định nên càng về cuối năm 2023 con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, tiêu tiền như nước.
Từ đây đến cuối tháng 11 Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Bước chân ra cửa lộc lá vây quanh, vàng ùa vào két. Càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với con giáp giàu sang này.
Tuổi Thìn
Sinh ra đã may mắn hơn người, được gia đình yêu chiều nên Thìn chưa biết khổ là gì. Tuy nhiên, những tháng đầu năm Thìn sẽ bị trời thử thách khá nhiều, tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường nên làm ăn thua lỗ, của nả đội nón ra đi, ôm món nợ khá lớn vào người.
May mắn thay, nhờ có tài tinh chiếu mệnh nên người tuổi Thìn sẽ dần lấy lại những gì đã mất, dạy cho kẻ hai mặt bài học nhớ đời. Hãy luôn không ngừng học hỏi, quyết tâm thì Thìn ắt làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, giàu sau một đêm.
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