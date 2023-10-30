Từ 9h sáng 5/11: 3 con giáp được thần tài RÓT LỘC, tài gõ cửa, không chỉ thăng tiến ngoạn mục còn có tình duyên đỏ chót như son, đếm tiền sái tay

Tâm linh - Tử vi 30/10/2023 05:54

Từ đây đến cuối tháng 11 top 3 con giáp may mắn hơn người này sẽ được thần tài gõ cửa, không chỉ thăng tiến ngoạn mục còn có tình duyên đỏ chót như son.

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và không sợ khổ cực. Họ biết đối nhân xử thế, biết cách tận dụng thời cơ để đạt được những gì mình muốn nên chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn có sự nghiệp thành công, của ăn của để.

Sách tử vi tháng 11/2023 có nói, từ 9h sáng ngày 5/11 trở đi Dần sẽ một bước đổi đời, trở thành con giáp giàu có hơn người. Không chỉ tài lộc vượng phát, phú quý ùa vào nhà Dần còn có thể đỡ đần gia đình thoát khỏi bể khổ, cứ thế mà phất. 

Từ 9h sáng 5/11: 3 con giáp được thần tài RÓT LỘC, tài gõ cửa, không chỉ thăng tiến ngoạn mục còn có tình duyên đỏ chót như son, đếm tiền sái tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu hiền lành nhưng trong công việc họ vô cùng tham vọng, có gan làm việc lớn. Thế nên, nếu người khác lười nhác, chỉ đi làm để kiếm tiền thì Sửu lại quyết tâm thăng tiến, có địa vị trong xã hội. Nhờ có chí hướng, lập trường kiên định nên càng về cuối năm 2023 con giáp may mắn này càng ăn nên làm ra, tiêu tiền như nước.

Từ đây đến cuối tháng 11 Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Bước chân ra cửa lộc lá vây quanh, vàng ùa vào két. Càng về cuối năm càng thêm phúc thêm phần, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với con giáp giàu sang này. 

Từ 9h sáng 5/11: 3 con giáp được thần tài RÓT LỘC, tài gõ cửa, không chỉ thăng tiến ngoạn mục còn có tình duyên đỏ chót như son, đếm tiền sái tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người, được gia đình yêu chiều nên Thìn chưa biết khổ là gì. Tuy nhiên, những tháng đầu năm Thìn sẽ bị trời thử thách khá nhiều, tiểu nhân hãm hại, kẻ xấu ngáng đường nên làm ăn thua lỗ, của nả đội nón ra đi, ôm món nợ khá lớn vào người.

May mắn thay, nhờ có tài tinh chiếu mệnh nên người tuổi Thìn sẽ dần lấy lại những gì đã mất, dạy cho kẻ hai mặt bài học nhớ đời. Hãy luôn không ngừng học hỏi, quyết tâm thì Thìn ắt làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, giàu sau một đêm.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

Sổ vàng điểm danh 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG: Tuổi HỢI trúng số phát tài, THÌN cuối năm 2023 đếm tiền mỏi tay, SỬU sang năm 2024 giàu ú ụ

Sổ vàng điểm danh 3 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG: Tuổi HỢI trúng số phát tài, THÌN cuối năm 2023 đếm tiền mỏi tay, SỬU sang năm 2024 giàu ú ụ

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn này gia chủ sẽ một bước đổi đời, cuối năm 2023 tiền bạc đầy nhà, bước sang năm 2024 phất lên làm đại gia.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp bói vui

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 12 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 38 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 41 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 56 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 41 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh