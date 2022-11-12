Từ 7h ngày 12/11/2022: Thần Tài ưu ái hết mực, 3 con giáp phúc trạch thăng hoa, giàu to trúng lớn, phú quý rộn ràng, tiền vàng chật két

Tử vi nói rằng từ 7h ngày 12/11, tuổi Dậu chỉ cần nỗ lực không ngừng thì khả năng thu thành công rất lớn. Thời gian sắp tới, bản mệnh có cát tinh chiếu rọi, quý nhân phù trợ nên khó khăn lùi lại phía sau, cuộc sống ngày một thăng hoa, tài vận dồi dào.

Tử vi dự báo rằng, Từ 7h ngày 12/11, người tuổi Dậu sẽ có vận trình thuận lợi hơn. Nếu nửa đầu tháng phải đối mặt với khó khăn, trắc trở thì nửa cuối tháng bản mệnh sẽ gặp nhiều may mắn.

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, cần mẫn và luôn chờ đợi cơ hội tốt để đổi đời. Con giáp này có thể không sinh ra trong gia đình vương giả nhưng họ có đủ bản lĩnh để gây dựng cuộc sống sung túc cho riêng mình. Bước vào một giai đoạn nhất định, người tuổi Dậu có thể viên mãn về cả tiền tài lẫn tình cảm.

Người tuổi Dậu không chỉ ngồi chờ thời cơ đến mà họ luôn chủ động tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc đời. Trước khi bước qua năm 2023, bản mệnh có thể đón nhiều hỷ sự, vạn sự hanh thông.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy Thiên Tài mang tới cho người tuổi Tý thêm nhiều cơ hội để đón tài lộc về tay. Những người làm công ăn lương ngoài công việc chính còn có cơ may kiếm tiền bên ngoài, mà thứ 7 này thì thu nhập phụ còn có phần nhỉnh hơn thu nhập chính nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Những người buôn bán kinh doanh nhờ sự nhạy bén nên bắt kịp xu hướng, quyết định đầu tư một khoản tiền lớn vào lĩnh vực mới trong khi người khác vẫn chỉ đang tìm hiểu thông tin. Nếu vượt qua được những khó khăn bước đầu này, sự liều lĩnh của bạn sẽ đem tới lợi nhuận khả quan.

Thủy – Hỏa bất dung lại gây ra những trắc trở trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Con giáp này vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp nên đành ngậm ngùi chấp nhận cô đơn. Tình yêu không thể gượng ép, rồi bản mệnh sẽ gặp được một nửa phù hợp với mình, vì thế đừng quá buồn và nản lòng nhé.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Từ 7h ngày 12/11, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.