Từ 6/4 đến 9/4: Con giáp nào sẽ chuyển hóa vận mệnh, hóa đen thành đỏ, chuyển họa thành phúc, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 02/04/2023 05:55

Người cầm tin các con giáp sau đây dù đang đen đủi đến đâu, dù đang gặp vận hạn xui xẻo như nào cũng sẽ đều được hóa giải trong khoảng 6/4 đến 9/4, thế nên hãy cứ bình tĩnh và xốc lại tinh thần đón chờ quý nhân và thần tài đến chuyển hóa vận mệnh của các con giáp này nhé

Tử vi tuổi Thân

Từ 6/4 đến 9/4: Con giáp nào sẽ chuyển hóa vận mệnh, hóa đen thành đỏ, chuyển họa thành phúc, cuộc sống sung túc - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Thân từ 6/4 đến 9/4  tiến triển tốt- Ảnh minh họa: Internet

Vận trình công việc của tuổi Thân từ 6/4 đến 9/4  tiến triển tốt. Con giáp này không đầu hàng trước những thử thách mà luôn cố gắng để vượt qua bằng chính năng lực của mình. Một trong những vũ khí hiệu quả của bạn chính là tinh thần sáng tạo không mệt mỏi.

Tài vận: Vận trình tài lộc của tuổi Thân không nhiều biến động trong 6/4 đến 9/4. Đây là thời điểm tốt nhất để thu về tiền của trong năm. Con giáp này đã bắt đầu chi tiêu một cách lý trí hơn khoảng thời gian trước đó.

Tình cảm: Vận trình tình duyên của tuổi Thân rất êm đẹp. Bạn và nửa kia của mình ngày càng trở nên thân thiết, gần gũi. Hai người ấy sẽ có nhiều thời gian bên cạnh nhau cùng đi chơi, đi xem phim,...

 Tử vi tuổi Dậu

Từ 6/4 đến 9/4: Con giáp nào sẽ chuyển hóa vận mệnh, hóa đen thành đỏ, chuyển họa thành phúc, cuộc sống sung túc - Ảnh 2
Từ 6/4 nhờ ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm của tuổi Dậu có những bước tiến triển khá rõ- Ảnh minh họa: Internet

Từ 6/4 nhờ ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm của tuổi Dậu có những bước tiến triển khá rõ. Những người đã có đôi có cặp thì sẽ có thêm cơ hội lên kế hoạch hẹn hò lãng mạn sau khi tạm gác lại được những nỗi lo toan trong cuộc sống.

Đây cũng là thời gian các cặp vợ chồng hòa hợp với nhau hơn, dành nhiều thời gian cho nửa kia để lắng nghe, thấu hiểu cũng như cùng nhau bàn bạc về những dự định trong tương lai. Người độc thân tuy chưa có thay đổi rõ rệt nhưng bạn cũng không quá lo lắng vì con giáp này luôn tâm niệm vạn sự tùy duyên, việc gì phải đến thì sẽ đến đúng thời điểm.

Thiên Ấn báo hiệu sự nghiệp thành hay bại hoàn toàn nằm trong bàn tay người tuổi Dậu. Bản mệnh có thể may mắn được quý nhân dẫn đường giúp sự nghiệp tăng tiến nhưng nếu bản thân bạn không đủ cố gắng và nỗ lực thì bạn cũng khó có thể đạt được mục tiêu mình mong đợi.

Tuổi Thìn

Từ 6/4 đến 9/4: Con giáp nào sẽ chuyển hóa vận mệnh, hóa đen thành đỏ, chuyển họa thành phúc, cuộc sống sung túc - Ảnh 3
Vào tháng 6/4 tới, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao- Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm. ‏

‏Vào tháng 6/4 tới, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn.

Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

***Bài viết mang tính tham khảo & chiêm nghiệm

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