Từ 5/11 đến 20/11, 3 con giáp đón Thần Tài vào thăm nhà, lộc lá bao la, may mắn bùng nổ, tiền - tình thăng tiến, của cải chất chồng

Dù họ đã cố gắng, bỏ công bỏ sức nhưng thành quả thu về lại không được như mong đợi.

Người tuổi Mùi mang tính cách hiền lành và cam chịu. Nhiều người nói chính vì tính cách này nên người tuổi này thời trẻ thường vất vả, trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ để tồn tại. Vì vậy, trong những năm đầu lập nghiệp, người tuổi này phải chịu đựng nhiều khó khăn. Phần lớn là vì công việc long đong lận đận, không ổn định nên họ phá sản, thất bại nhiều lần.

Tuy nhiên, có câu nói: "Đắng cay trước, ngọt bùi sau", từ 5/11 đến 20/11, người tuổi Mùi sẽ được sao tốt chiếu mệnh, dần thoát khỏi vận xui, từng bước tiến tới thành công. Được quý nhân phù trợ, sự nghiệp của họ phất lên nhanh chóng. Về già, họ được tận hưởng cuộc sống giàu sang, phú quý.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất thông minh, ham học. Từ nhỏ, họ đã tự lập, luôn nỗ lực vươn lên. Người tuổi này được trời ban may mắn, phúc lộc.

Dù làm việc gì, họ cũng được quý nhân âm thầm giúp đỡ. Con giáp tuổi này nổi tiếng cầu toàn. Họ luôn đặt ra những yêu cầu cao cho bản thân cũng như những người ở bên cạnh mình.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 5/11 đến 20/11, con giáp tuổi Dậu có tài vận tăng cao. Họ nhận được nhiều tin vui, nhiều cơ hội trong công việc. Người tuổi này làm kinh doanh thì các thương vụ thuận lợi. Tiếng lành đồn xa, khách hàng ùn ùn tìm đến với họ.

Không những thế, con giáp này còn nhận được không ít những lời mời hợp tác làm ăn. Người tuổi này làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ, thu nhập tăng cao. Nhiều tin vui đến khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Thực Thần độ mệnh báo hiệu người tuổi Tý sẽ có những cơ hội tài lộc vô cùng rõ ràng. Bạn không những tự mình tìm được những khoản thu nhập tốt mà còn được bạn bè, người thân, người quen giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan, hứa hẹn thu về rủng rỉnh.

Công việc vẫn tiến triển nhịp nhàng, tuần tự. Bạn nên tập trung và có trách nhiệm để duy trì phong độ này thật lâu. Nếu làm được, không khó để bạn được cấp trên trọng dụng và có ý định bồi dưỡng, cất nhắc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.