Từ 26/11 đến đêm Noel 25/12: 3 con giáp hết khổ đến sướng, tranh thủ sắm sẵn máy đếm tiền, thoát cảnh bần hàn, tiền gom thành núi

Trong công việc, tuổi Thìn sẽ gặp quý nhân, những công việc mà bạn đảm nhận đã đến lúc nhận được thù lao tương xứng. Ngoài mức lương chính thức, nhiều con giáp còn nhận được một phần tiền thưởng nho nhỏ giúp bạn có thêm động lực phấn đấu.

Vận trình tình duyên của bản mệnh cũng sẽ trở nên yên ấm. Ngũ hành tương sinh nên các thành viên trong gia đình luôn yêu thương nhau, động viên nhau những lúc khó khăn. Những cặp đôi yêu nhau sẽ có một buổi tối hẹn hò lãng mạn.

Tương phá xuất hiện tháng này cho thấy bạn cũng cần cẩn trọng hơn với các mối quan hệ xung quanh, đặc biệt là các mối quan hệ hợp tác trong công việc. Bạn dễ ảnh hưởng các vấn đề do tiểu nhân gây ra, bị phiền não vô ích, tốn nhiều thời gian, công sức.

Chính Tài dự báo việc làm ăn thuận lợi, hanh thông, có những người kiếm được số tiền lớn, rủng rỉnh tiền tiêu trong tháng này. Có xu hướng tiêu xài hoang phí, thậm chí ảnh hưởng cả số tiền tiết kiệm mà bạn cố gắng để dành trong suốt thời gian dài vừa qua.

Người độc thân khó có cơ hội kết đôi hơn những tháng trước đây. Lúc này bạn cần học cách yêu bản thân, thử học thêm những kỹ năng mới trong cuộc sống để bớt tập trung vào chuyện tình cảm. Các cặp đôi căng thẳng, một số không nhận được sự đồng ý của người thân.

Thời điểm tháng này lục phủ ngũ tạng hoạt động mạnh hơn, đặc biệt gan dễ bị tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến huyết quản, tim và thận.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là con giáp đại diện cho sự kiên trì, kỷ luật và tinh thần không bỏ cuộc. Từ nhỏ, tuổi Dậu thường phải nỗ lực nhiều hơn người khác mới đạt được những gì họ muốn. Họ không dựa vào may mắn mà tin vào công sức và sự bền bỉ. Chính vì thế, khi đối diện thất bại lớn, họ không cảm thấy quá sốc; họ xem đó như một phần của hành trình.

Điểm đặc biệt nhất của tuổi Dậu chính là sức bật mạnh mẽ nằm ở ý chí thép. Khi gặp khó khăn, họ không để cảm xúc kéo mình xuống mà lập tức tìm hướng đi mới. Họ làm việc chăm chỉ hơn, kỷ luật hơn và quyết tâm hơn gấp bội. Những người tuổi Dậu luôn nhớ rất kỹ cảm giác thất bại và coi đó là động lực để trở nên xuất sắc hơn.

Có nhiều người tuổi Dậu từng rơi vào cảnh trắng tay nhưng chỉ vài năm sau đã ổn định, rồi dần gây dựng lại tài sản lớn. Sự vươn lên của họ không phải là kết quả của may rủi mà là của sự chăm chỉ liên tục, không nghỉ từng ngày.

Tuổi Dậu cũng là con giáp có khả năng tái thiết bản thân tốt. Họ biết mình mạnh ở đâu, yếu ở đâu, và điều chỉnh rất nhanh để phù hợp với hoàn cảnh mới. Nhờ vậy, họ không bị kẹt lại quá lâu trong nỗi buồn hay bi kịch. Họ vượt qua nhanh, phục hồi nhanh và phát triển mạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!