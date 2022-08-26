Từ 20h tối nay 26/8/2022, top 3 con giáp hưởng vận son tiền bạc, ngồi không cũng có lộc lá dồn dập kéo đến, liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể

Tử vi dự báo rằng, từ 20h ngày 26/8/2022 mang đến nhiều tin vui cho tuổi Ngọ. Khí vận khởi sắc mạnh mẽ nên bản mệnh không cần phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Con giáp này có thể làm một thu mười và tận hưởng cuộc sống ấm no, sung túc. Hơn hết từ thời gian này trở đi, người tuổi Ngọ làm kinh doanh có thể mở rộng quy mô hoặc lấn sân sang một lĩnh vực mới mà không cần quá lo nghĩ.

Từ 20h ngày 26/8/2022, Thìn gặp khá nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, tài chính. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi, người tuổi Sửu được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn từ 20h ngày 26/8/2022 nhờ có cát tinh tề tựu. Theo đó, con giáp này gặp may mắn về tiền bạc khi đường tài lộc khởi phát vô cùng. Vận may vào lúc này có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội hợp tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới.

Thời gian này Sửu sẽ có vận may về tài lộc, dự là của cải của bạn sẽ khá dư dả đây. Công việc ở thời điểm này cũng đạt nhiều bước tiến khả quan. Đường công danh của con giáp này đang rộng mở, có thể được cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương lai phía trước vẫn còn rất nhiều may mắn đang chờ đón bản mệnh.

Người tuổi Sửu được dự đoán là sẽ gặp khá nhiều may mắn từ 20h ngày 26/8/2022 nhờ có cát tinh tề tựu. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo