Từ 2021-2022: Top con giáp bị sao quả tạ rơi trúng đầu, làm ăn thua lỗ, tán gia bại sản

Vì bị sao xấu chiếu mệnh nên trong 2 năm tới những con giáp xui xẻo này phải đề cao cảnh giác kẻo tán gia bại sản, gặp họa sát thân.

Mệnh trời chỉ rõ, từ 2021-2022 những con giáp xui xẻo này sẽ liên tục bị sao xấu vây hãm, làm gì cũng thất bại. Nếu không mất trắng những gì đang có thì họ cũng nợ nần chồng chất, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Từ đây đến hết năm 2022, vì bị vận đen đeo bám nên con giáp xui rủi này phải đối mặt với vô số kiếp nạn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Sửu nổi tiếng là con giáp hiền lành, điềm đạm, có chí tiến thủ. Dù lớn trong trong nghèo khó, những ngày đầu lập nghiệp khó khăn bủa vây nhưng Sửu vẫn kiên cường tiến về phía trước, sự nghiệp ít nhiều gặt hái được thành công.

Vậy nhưng, từ đây đến hết năm 2022, vì bị vận đen đeo bám nên con giáp xui rủi này phải đối mặt với vô số kiếp nạn. Chẳng những bị người mình tin tưởng “đâm sau lưng”, Sửu còn có nguy cơ bị cắm sừng, mất cả tình lẫn tiền, đời nhiêu khê đến đáng thương. Chỉ cần cẩn trọng, bình tĩnh con giáp đen đủi này sẽ giảm bớt kiếp nạn, bảo toàn những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Trong năm Tân Sửu 2021 sự nghiệp của Dậu sẽ tuột dốc không phanh, làm gì cũng “xôi hỏng bỏng không”, thất bại nặng nề. Thế nên, Dậu đừng vung tiền đầu tư, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo bị lừa gạt đến mức ôm món nợ cực lớn vào người.

Đặc biệt, từ tháng 3/2021 Dậu cần cẩn thận khi đi lại kẻo gặp họa huyết quang. Nhẹ thì xây xát ngoài da, nặng có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh. Chỉ cần cẩn trọng, bình tĩnh con giáp đen đủi này sẽ giảm bớt kiếp nạn, bảo toàn những gì đang có. Ngọ cần sáng suốt trước mỗi quyết định, đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu hãm hại - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Bị đồng nghiệp xấu hãm hại trong công việc, cấp trên đố kỵ vì quá thông minh nên Ngọ sẽ trắc trở lắm phen, gây khó dễ khiến bạn đóng góp nhiều đến mấy vẫn không được ghi nhận. Không chỉ sự nghiệp lao đao, chuyện tình cảm của Ngọ cũng bị phá hoại, đứng trước nguy cơ bị tiểu tam chen ngang. Thế nên, Ngọ cần sáng suốt trước mỗi quyết định, đừng tạo cơ hội cho kẻ xấu “thọc gậy bánh xe”, cũng đừng quá tham công tiếc việc mà bỏ bê một nửa khiến tình cảm nguội lạnh. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Từ hôm nay trở đi, 3 con giáp được thần tài bám gót, đi đến đâu lộc lá theo chân đến đấy Nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối, trời Phật hết lòng nâng đỡ nên những con giáp may mắn này sẽ tài vận dồi dào, thời tới muốn cản cũng không được.

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