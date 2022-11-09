Từ 18h ngày 9/11/2022: 3 tuổi vận đỏ như son, tiền đè người, lộc tài khởi sắc, sự nghiệp thăng hoa

Con giáp sống tự do, tự do và phóng khoáng, do đó tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào kĩ năng và sự siêng năng, chịu khó, con giáp này sớm có được sự nghiệp vững vàng.

Theo tử v 12 con giáp, người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền lành, đôn hậu. Họ rất rộng lượng, thường hay giúp đỡ người khác.

Con giáp này làm ăn xuôi thuận, có thêm cơ hội kiếm tiền. Nếu nắm bắt được các cơ hội, họ gánh vàng, gánh bạc về nhà, có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Điểm đáng quý là con giáp này luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc. Bắt đầu từ 18h ngày 9/11, người cung hoàng đạo tuổi Hợi có nhân duyên vượng, gặp được người tốt, được quý nhân giúp đỡ.

Con số may mắn: 1, 6

Màu sắc may mắn: vàng, cam

Tuổi Thân

Khoảng nửa đầu năm 2022, một số người tuổi Thân có thể gặp phải hung tinh chiếu mệnh. Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người tuổi Thân dù trong công việc hay trong tình duyên. Bản mệnh biết cách ứng phó sao cho đôi bên cùng thỏa hiệp với nhau.

Trong công việc, người tuổi Thân rất cần cù, chăm chỉ, luôn hoàn thành tốt các công việc của mình nhanh hơn so với các đồng nghiệp xung quanh. Bên cạnh đó, do bản tính muốn cầu tiến, đạt được chức cao trong công việc nên người tuổi Thân luôn cố gắng đạt được thành công sớm nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Từ 18h chiều 9/11, những người tuổi Thân có một bước tiến mới trong sự nghiệp. Bản mệnh cứ làm tốt thì sẽ gặt hái được quả ngọt. Thân cũng đừng quên rằng những đồng nghiệp xung quanh luôn sẵn sàng hỗ trợ cho bạn.

Con số may mắn: 4, 17

Màu sắc may mắn: nâu, xám

Tuổi Mùi

Tử vi nói rằng từ 18h chiều 9/11 , mọi phương diện của tuổi Mùi đều chuyển hướng tích cực. Nhờ Thần Tài phù trợ, tài lộc của con giáp này ngày một hanh thông. Các kế hoạch đầu tư của tuổi Mùi đều diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi vốn có bản tính hiền lành, thân thiện, biết cách xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp. Con giáp này cũng trở nên mạnh mẽ và có quý nhân phù trợ để phát triển nhanh chóng. Nhờ đó, vận trình công việc của tuổi Mùi diễn ra thuận lợi, thu nhập ổn định.

Đây là thời điểm lộc lá đổ về tay tuổi Mùi. Nếu mạnh dạn kinh doanh, đầu tư buôn bán, bản mệnh có thể thu về lợi nhuận lớn. Nhờ có năng lực và may mắn song hành, tuổi Mùi có thể làm nên đại nghiệp mà không cần dựa dẫm vào ai.

Con số may mắn: 8, 12

Màu sắc may mắn: lục, đỏ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.