Từ 16h ngày 18/10: 3 con giáp đột phá, vận trình mở ra trang mới rực rỡ, xua đuổi tà khí, viên mãn ngời ngời, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 16:00

Bước sang khung giờ này, 3 con giáp dưới đây có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp, kiếm thêm thu nhập.

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thìn là những người tinh tế và hiểu biết. Họ là người biết phân biệt đúng sai, biết đối nhân xử thế. Họ sống nhân nghĩa, cư xử phải đạo và sống chan hòa với tất cả mọi người. Người tuổi này ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tiến bộ. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và nhãn quan tinh tường.

Từ 16h ngày 18/10: 3 con giáp đột phá, vận trình mở ra trang mới rực rỡ, xua đuổi tà khí, viên mãn ngời ngời, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ khung giờ này, con giáp Thìn có nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến.

Tuổi Hợi

Mặc dù trong ngày này người tuổi Hợi phạm phải sao Thái Tuế vì thế mà vận trình có chút không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên sự nghiệp được đánh giá là phát triển khá tốt, không bị ảnh hưởng của sao Kiếp Sát hay Tiểu Hao do phúc đức được Hợi tích lũy trước đây bảo vệ.

Từ 16h ngày 18/10: 3 con giáp đột phá, vận trình mở ra trang mới rực rỡ, xua đuổi tà khí, viên mãn ngời ngời, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ thế mà công việc tiến triển tốt, nhưng lại rơi vào cảnh tiền kiếm được nhưng lại khó tiết kiệm. Vì thế, để hạn chế tối đa việc thất thoát tiền bạc, tốt nhất Hợi nên rõ ràng về chi tiêu, có bảng thống kê rõ ràng. Đây là thời tốt nhất trong ngày này để những người tuổi Hợi có cơ hội vàng lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể.

Tuổi Dần

Bước sang thời điểm này, người tuổi Dần có thời gian may mắn và thuận lợi ở mọi phương diện. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu cả ngắn và dài hạn. Khối lượng công việc tuy nhiều và áp lực song vẫn được bạn giải quyết đâu ra đó, kết quả đạt được khá mãn nguyện. Bản mệnh hãy chủ động nắm bắt cơ hội để đưa ra đề xuất tăng lương hợp lý, có tính thuyết phục cao.

Từ 16h ngày 18/10: 3 con giáp đột phá, vận trình mở ra trang mới rực rỡ, xua đuổi tà khí, viên mãn ngời ngời, đổi đời ngoạn mục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tươi sáng, con giáp này không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Dù thu nhập chính không tăng thì những khoản thu khác cũng khởi sắc giúp tuổi Dần có thể thoải mái chi tiêu, không phải nghĩ ngợi “cân đo lọ nước mắm, đếm củ dưa cọng hành”.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ khóa:   Tử vi 12 con giáp tử vi bói 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 20 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 20 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 17 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 20 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn