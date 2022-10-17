Bước sang khung giờ này, 3 con giáp dưới đây có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp, kiếm thêm thu nhập.

Tuổi Thìn Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Thìn là những người tinh tế và hiểu biết. Họ là người biết phân biệt đúng sai, biết đối nhân xử thế. Họ sống nhân nghĩa, cư xử phải đạo và sống chan hòa với tất cả mọi người. Người tuổi này ham học hỏi, không ngại thay đổi để ngày một tiến bộ. Họ có nhiều kinh nghiệm sống và nhãn quan tinh tường.

Ảnh minh họa: Internet Từ khung giờ này, con giáp Thìn có nhiều cơ hội để làm ăn phát tài, giàu lên nhanh chóng. Với năng lực và tầm nhìn vượt trội, họ có thể tạo ra những bước ngoặt trong sự nghiệp. Với người làm công ăn lương thì sự thay đổi nhân sự trong công ty cũng tạo cho họ cơ may thăng tiến. Tuổi Hợi Mặc dù trong ngày này người tuổi Hợi phạm phải sao Thái Tuế vì thế mà vận trình có chút không mấy suôn sẻ. Tuy nhiên sự nghiệp được đánh giá là phát triển khá tốt, không bị ảnh hưởng của sao Kiếp Sát hay Tiểu Hao do phúc đức được Hợi tích lũy trước đây bảo vệ.

Ảnh minh họa: Internet Nhờ thế mà công việc tiến triển tốt, nhưng lại rơi vào cảnh tiền kiếm được nhưng lại khó tiết kiệm. Vì thế, để hạn chế tối đa việc thất thoát tiền bạc, tốt nhất Hợi nên rõ ràng về chi tiêu, có bảng thống kê rõ ràng. Đây là thời tốt nhất trong ngày này để những người tuổi Hợi có cơ hội vàng lội ngược dòng, thu hái được những thành công đáng kể. Tuổi Dần Bước sang thời điểm này, người tuổi Dần có thời gian may mắn và thuận lợi ở mọi phương diện. Sự nghiệp tiến triển tốt đẹp, hoàn thành mục tiêu cả ngắn và dài hạn. Khối lượng công việc tuy nhiều và áp lực song vẫn được bạn giải quyết đâu ra đó, kết quả đạt được khá mãn nguyện. Bản mệnh hãy chủ động nắm bắt cơ hội để đưa ra đề xuất tăng lương hợp lý, có tính thuyết phục cao. Ảnh minh họa: Internet Vận trình tài lộc tươi sáng, con giáp này không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc. Dù thu nhập chính không tăng thì những khoản thu khác cũng khởi sắc giúp tuổi Dần có thể thoải mái chi tiêu, không phải nghĩ ngợi “cân đo lọ nước mắm, đếm củ dưa cọng hành”. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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