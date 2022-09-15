Từ 14h chiều nay (15/9), 3 con giáp của cải chất chồng, Thần Tài gõ cửa, may mắn hơn cả trúng số, tiền trải dài khắp nhà vẫn chưa hết

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 06:32

3 con giáp tiền của bạt ngàn, tài lộc thăng hoa, siêu may mắn lột xác thành đại gia.

Tuổi Mùi

Mùi dù có khó khăn đến đâu cũng có thể là người thông minh, tự lập. Theo tử vi học dự báo, trong 14h chiều ngày 15/9, mọi việc của tuổi Mùi sẽ thuận lợi, thăng hoa bất ngờ, tiền bạc tìm đến tận cửa. Mùi sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt.

Nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Mùi sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi. Những nỗ lực trong thời gian qua của Mùi sẽ được cấp trên ghi nhận, nhờ vậy, người cầm tinh con Dê có bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp.

Chỉ cần chớp lấy thời cơ Mùi sẽ một bước đổi đời, công thành danh toại. Nếu đang gặp khúc mắc trong công việc con giáp may mắn này cũng đừng nản lòng bởi cơ hội phú quý phát tài, ăn nên làm ra đang chờ Mùi trước cửa.

 

Từ 14h chiều nay (15/9), 3 con giáp của cải chất chồng, Thần Tài gõ cửa, may mắn hơn cả trúng số, tiền trải dài khắp nhà vẫn chưa hết - Ảnh 1
Nhờ Cát tinh chiếu mệnh, Quý nhân trợ lực, người tuổi Mùi sẽ đón nhận liên tiếp tin vui trong công việc, những khó khăn trước kia sẽ được con giáp này giải quyết êm xuôi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng 14h chiều nay (15/9), vận thế của người tuổi Thân có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống. Tài lộc đổ vào túi, con giáp may mắn này còn có cơ hội phát triển cao hơn trong sự nghiệp. Chỉ cần không ngừng cố gắng, thử thách bản thân, Thân sẽ có nhiều may mắn hơn trong tương lai. 

Nhờ sự góp mặt của cát tinh, báo hiệu rằng không chỉ người làm công ăn lương mà cả người kinh doanh buôn bán cũng sẽ có được nhiều may mắn, khiến tiền bạc dư dả trong túi.

Sự nghiệp trong thời gian này cũng thăng tiến nhanh chóng, người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Từ 14h chiều nay (15/9), 3 con giáp của cải chất chồng, Thần Tài gõ cửa, may mắn hơn cả trúng số, tiền trải dài khắp nhà vẫn chưa hết - Ảnh 2
Đúng 14h chiều nay (15/9), vận thế của người tuổi Thân có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cho thấy người tuổi Hợi sẽ đón nhận nhiều tin vui trên con đường quan lộc vào đúng 14h chiều ngày 15/9. Những mục tiêu của bản mệnh sắp như đã hoàn thành và đem lại kết quả tốt đẹp. Sự siêng năng và hết mình với công việc đem lại cho người tuổi Hợi thời cơ thăng tiến trong công việc rất cao. 

Người tuổi Hợi sẽ gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc như trúng số với giải thưởng lớn hoặc nhận được cơ hội đầu tư thu lời kếch xù không ngờ tới, vận thế của người tuổi Hợi cũng vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. 

Vận quý nhân rực sáng, các mối nhân duyên tốt lành sẽ đem lại những cơ hội, thông tin đầu tư, kinh doanh tốt nhất. Điều này giúp cho thu nhập của người tuổi Hợi tăng lên phi mã trong thời gian tới.

Từ 14h chiều nay (15/9), 3 con giáp của cải chất chồng, Thần Tài gõ cửa, may mắn hơn cả trúng số, tiền trải dài khắp nhà vẫn chưa hết - Ảnh 3
Người tuổi Hợi sẽ gặp may mắn bất ngờ về tiền bạc như trúng số với giải thưởng lớn hoặc nhận được cơ hội đầu tư thu lời kếch xù không ngờ tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp nào may mắn được gọi tên trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày tới (15, 16/ 17/9/2022)?

3 con giáp nào may mắn được gọi tên trúng số độc đắc liên tiếp 3 ngày tới (15, 16/ 17/9/2022)?

3 con giáp nhờ Thần Tài ân sủng, may mắn dễ trúng số độc đắc, giàu có bất ngờ trong 3 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi thứ năm ngày 15/9 tử vi hôm nay tử vi 3 con giáp may mắn 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 57 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Đang lái xe giữa đêm, người đàn ông tá hỏa phát hiện rắn độc dài 2 m trong xe máy

Video 2 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mang Tài Lộc dến nhà, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, tương lai tươi sáng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông

Trong 15 ngày tới, 3 con giáp Thần Tài đến nhà, ban phát Phúc Lộc, may mắn đủ đường, tương lai tươi sáng, vàng bạc dư dôi, làm gì cũng hanh thông