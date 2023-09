Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, đúng vào 3 ngày tới (15/9 -17/9), tài vận của người tuổi Ngọ vô cùng tốt, do bước vào thế “Tam hợp” nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói Ngọ là 1 trong số 12 con giáp may mắn nhất trong tương lai.

Ngoài ra, do có cát tinh soi chiếu tài lộc, bạch quan chiếu mệnh nên người sinh năm Ngọ tự kinh doanh sẽ thu được lợi nhuận kếch xù, công việc kinh doanh khởi sắc, phát triển không ngừng. Con giáp làm công ăn lương này còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, việc tăng lương, thăng chức cũng không quá khó khăn.