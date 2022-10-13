Từ 13/10 đến 20/10: 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, Ngọc Hoàng chỉ điểm "chủ nhân kho vàng" thiên hạ, duyên trúng độc đắc gần 100 tỷ, làm ăn đại phát đại tài

Tâm linh - Tử vi 13/10/2022 10:20

Vận tài đổ rực từ 13/10 đến 20/10 giúp 3 con giáp sau đây càng thăng hoa hơn trên đường sự nghiệp và tiền tài. Bạn có cơ duyên trúng độc đắc lớn, có số tiền "khủng" Trời ban.

Tuổi Tuất

Từ 13/10 đến 20/10: 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, Ngọc Hoàng chỉ điểm 'chủ nhân kho vàng' thiên hạ, duyên trúng độc đắc gần 100 tỷ, làm ăn đại phát đại tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ 13/10 đến 20/10, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp ngày tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Hơn nữa, thời gian này tuổi Tuất rất vượng đường tiền tài, bạn cũng có có duyên trúng xổ số độc đắc đổi đời, biết đâu vận may sẽ càng rực rỡ hơn nữa.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi từ 13/10 đến 20/10 làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Từ 13/10 đến 20/10: 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, Ngọc Hoàng chỉ điểm 'chủ nhân kho vàng' thiên hạ, duyên trúng độc đắc gần 100 tỷ, làm ăn đại phát đại tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

Tuổi Dần

Từ 13/10 đến 20/10: 3 con giáp nhận lộc ngút ngàn, Ngọc Hoàng chỉ điểm 'chủ nhân kho vàng' thiên hạ, duyên trúng độc đắc gần 100 tỷ, làm ăn đại phát đại tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho biết, người tuổi Dần mang tính cách bộc trực, dứt khoát và thẳng thắn. Trong công việc, họ rất chăm chỉ, nhiệt tình và tràn đầy nhiệt huyết. Cũng bởi vậy mà họ thường được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên trọng dụng.

Con giáp tuổi Dần được dự đoán gặp nhiều chuyện vui, tài lộc vượng phát. Họ sớm có cơ hội thăng chức, tăng lương, nhận nhiều dự án mới. Bản mệnh cũng ký được nhiều hợp đồng có giá trị. Họ tìm được nguồn hàng tốt lại gặp được đối tác làm ăn uy tín nên mọi chuyện đều xuôi thuận, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 21h tối 12/10: Ngọc Hoàng trao phước lành, Phật Tổ nâng đỡ hết sức, 3 con giáp từng bước chạm đỉnh vinh quang, giàu sang nhất vùng, trúng độc đắc lớn, sự nghiệp tăng tiến như Rồng thăng thiên

Đúng 21h tối 12/10: Ngọc Hoàng trao phước lành, Phật Tổ nâng đỡ hết sức, 3 con giáp từng bước chạm đỉnh vinh quang, giàu sang nhất vùng, trúng độc đắc lớn, sự nghiệp tăng tiến như Rồng thăng thiên

Vào 21h tối nay 12/10, 3 con giáp này nhận đủ mọi sự may mắn từ các vị Thần tối cao, sự nghiệp làm ăn cũng có bước phát triển đặc biệt, đường tài lộc cũng hanh thông hết nấc.

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