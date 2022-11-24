Từ 12h trưa ngày 24/11/2022: Thần Tài nâng bước, 3 con giáp vượng số giàu sang, làm ăn dư giả, tiền bạc đầy kho, buôn may bán đắt

Người tuổi Ngọ gặp khá nhiều may mắn từ 12h trưa ngày 24/11. Con giáp này đã gặp bất lợi về tài chính. Bước sang 12h trưa ngày 24/11, bản mệnh sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn, kiếm được nhiều tiền hơn.

Tử vi dự báo rằng công việc của tuổi Ngọ diễn ra suôn sẻ. Công sức và thời gian mà con giáp này bỏ ra để hoàn thành công việc sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuổi Ngọ có thể kiếm được nhiều tiền và cũng để dành được khoản kha khá nên cuộc sống khá thoải mái, không phải lo lắng nhiều.

Tử vi dự báo rằng từ 12h trưa ngày 24/11, tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều điều may mắn, tốt lành. Con giáp này được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên cả công việc lẫn tài chính đều suôn sẻ. Đây chính là cơ hội để bản mệnh gỡ gạc những khoản tổn thất trước đây.

Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, khi may mắn ập đến, tốc độ kiếm tiền của người tuổi Tuất ngày một nhanh chóng, thu nhập tăng gấp đôi gấp ba. Bản mệnh cũng có thể để ra một khoản kha khá, tích lũy cho tương lai.

Cuộc sống của tuổi Tuất sẽ bước sang trang mới rực rỡ hơn. Những công sức mà bản mệnh đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng dù làm gì, tuổi Tuất vẫn phải đề phòng kẻ tiểu nhân bên cạnh rình rập, lợi dụng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sở hữu tài chính vững vàng trong ngày 24/11 này, trong hôm nay nếu muốn tiến hành các công việc trọng đại như khai trương hay kết hôn thì đều tốt cả.

Tận dụng lúc vận khí tăng cao mà xúc tiến hợp tác đầu tư, kể cả là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ thì bạn cũng nhanh chóng thu về tay những khoản lợi nhuận đáng nể. Hãy tính toán lâu dài cho sự nghiệp của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cơ hội kiếm tiền mở ra trước mắt thì bạn cũng vẫn nên thận trọng trong việc chi tiêu sao cho hợp lí, bằng không công sức gầy dựng bấy lâu nay lại đổ sông đổ bể.

Từ đó học thêm kĩ năng quan sát, suy đoán sử dụng trong các trường hợp cần thiết để tránh giao trứng cho ác, mọi sự nên "cẩn tắc vô áy náy".

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.