Từ 12h ngày 9/12 vận đỏ như son: 3 tuổi phất lên vù vù, may mắn rực rỡ, làm đâu trúng đó, vét cạn tài lộc thiên hạ

Theo tử vi , những chú Dê đón nhận tài lộc khá vượng, càng về cuối ngày tài khí lại càng tăng cao. Quả thực từ 12h ngày 9/12 là lúc may mắn nhất của bản mệnh khi bước sang tuần mới.

Tài lộc được đẩy lên cao, bản mệnh có thể tự tin chấm dứt hẳn toàn bộ khó khăn, sự trì trệ trước đó mà đón lấy vận may Thần Tài gửi gắm, làm nghề gì thì cũng sẽ kiếm được bộn tiền.

Thời điểm này nhân duyên cũng rất tốt đẹp, là ngày tốt để tuổi Mùi tiến tới các mối quan hệ mới. Dẹp bỏ khổ đau của mối tình trước sang một bên, bạn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc gấp 10 lần.

Nhân cơ hội phương diện tài lộc đang rộng mở, tiền bạc sinh sôi bạn hãy để dành cho mình một khoản tiết kiệm phòng khi cần đến bạn nhé!

Tuổi Mão

Tử vi từ 12h ngày 9/12 cho thấy, người tuổi Mão sẽ gặp được cơ hội đổi đời, phất lên giàu có trong 1 nốt nhạc. Được thần tài chiếu cố, mọi dự định của con giáp đều được tiến hành suôn sẻ. Bản mệnh trong giai đoạn này kiếm tiền nhiều vô kể, chẳng những có được cuộc sống dư dả mà còn tích lũy được một khoản vốn cho việc phát triển sự nghiệp riêng sau này.

Mão hãy nhớ, con giáp càng làm việc thiện thì bản thân sẽ nhận càng nhiều phước lành. Vì vậy, Mão đừng ngại giúp đỡ những người xung quanh khi cần nhé.

Tuổi Thân

Đường công danh sự nghiệp của bạn có cơ hội phát triển, đạt được bước thành công như mong ước. Bạn may mắn gặp được những người bạn hoặc làm việc chung với những người đồng nghiệp thân thiện, tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi bản mệnh khi gặp khó khăn.

Tuy nhiên, trong ngày vẫn có những rủi ro tiềm ẩn có thể khiến mọi chuyện đảo chiều. Nếu thiếu sự kiểm soát, sống tùy hứng thì con giáp này vẫn có thể bỏ lỡ những cơ hội thăng tiến, phát triển tốt trong tương lai của mình. Bản mệnh nên lập ra kế hoạch cụ thể, rõ ràng cho từng bước đi của mình.

Phương diện tình duyên khá chật vật do chịu tác động của ngũ hành xung khắc. Rất khó để con giáp này tìm được một nửa ưng ý để trao gửi tình cảm của mình. Các cặp đôi ngày càng xuất hiện nhiều quan điểm trái ngược, mâu thuẫn chất chồng khó tháo gỡ trong một sớm một chiều.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.