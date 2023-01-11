Từ 11/1 đến 21/1 lộc rủng rỉnh về tay, 3 tuổi phú quý ngập tràn, kim tiền vượng phát, sài thả ga đến tận sang tháng

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ là người thích tự do, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc không gò bó, cần đến sự sáng tạo. Người tuổi Ngọ hợp làm chủ hơn là làm thuê.

Gần đây, vận thế của con giáp tuổi Ngọ sa sút. Sự nghiệp của họ bị cản trở hoặc chỉ dậm chân tại chỗ, không có tiến triển gì lớn.

Dù hiện tại con giáp này đang làm thuê nhưng sau này khi có cơ hội, họ cũng sẽ tách ra kinh doanh riêng. Người tuổi này tràn đầy nhiệt huyết, nói được làm được nên được nhiều người nể trọng.

Từ 11/1 đến 21/1, tài vận của con giáp này tăng cao. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt nhờ được quý nhân phù trợ. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng nhận thêm tin mừng. Nông sản, vật nuôi của họ đều được mùa, được giá.

Người tuổi này thành công trong công việc, thu nhập tăng lên, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Tuổi Dần

Từ 11/1 đến 21/1, người tuổi Dần có nhiều lộc lá, cơ hội làm ăn tới tấp, bản mệnh được nhiều đối tác tin tưởng và hợp tác. Trong kinh doanh, bạn luôn giữ chữ tín làm đầu, vì thế tương lai sau này sẽ còn phát triển hơn nữa.

Trong khi đó người làm công ăn lương tạm hài lòng với thu nhập ổn định, nếu muốn cải thiện thêm thu nhập cho mình thì nên kiếm việc làm thêm bên ngoài.

Đôi khi con giáp này cũng chẳng mong cầu gì nhiều nhưng lại gặp may mắn, gặp thời gặp vận nên tiền vào như nước, không phải lo lắng tới chuyện chi tiêu.

Tuổi Thìn

Khoảng thời gian trước đây, tuổi Thìn đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn, vất vả. Thậm chí có lúc khiến họ suy sụp nhưng nhờ tình thần lạc quan, ý chí kiên trì trong mọi hoàn cảnh nên họ đã dần thoát khỏi được cơn bão ấy.

Từ 11/1 đến 21/1, tuổi Thìn sẽ bước sang trang mới, mở ra một tương lai rộng mở hơn. Trong khoảng thời gian này, họ gặp nhiều vận may về tiền tài. Trong sự nghiệp và cuộc sống, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.