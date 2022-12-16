Trước Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tạm biệt vận xui, ôm trọn tài lộc, sổi đời giàu to, sự nghiệp tăng tiến, số dư hơn 9 chữ số vui hết cỡ

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 16:15

Chỉ cần chờ đợi chút thôi, trước Tết Nguyên Đán là thời cơ vàng cho 3 con giáp này đổi đời giàu sang, làm gì cũng vượng phú.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng không kém phần may mắn trong thời điểm này bởi được sự hậu ái nồng thắm đến từ Chính Ấn, chuyện tình cảm như "diều gặp gió, cá gặp nước". Nếu cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp như hiện tại thì chẳng mấy mà tiến đến về chung một nhà, xây dựng hạnh phúc trăm năm. 

Những kế hoạch tương lai, kinh doanh hay hợp tác đầu tư đều được xúc tiến nhanh nhảu. Việc kí kết hợp đồng không gây lại khó khăn gì, ngược lại đối tác vô cùng hài lòng với cách làm việc của bạn mà đánh giá cá nhân cùng tập thể rất cao. 

Trước Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tạm biệt vận xui, ôm trọn tài lộc, sổi đời giàu to, sự nghiệp tăng tiến, số dư hơn 9 chữ số vui hết cỡ - Ảnh 1

Chính bạn cũng không thể tin được, hợp đồng này đã giúp tập thể cứu một bàn thua trông thấy. Một vị trí cao hơn đang chờ bạn ngồi vào thời gian tới đây. 

Với những hộ kinh doanh cũng tìm được mối sỉ, lẻ thường xuyên nhờ vậy mà nguồn hàng hóa lưu thông thuận lợi, đem đến các khoản lãi vượt chỉ tiêu ban đầu. 

Tuổi Ngọ

Tử vi trước Tết Nguyên Đán của người tuổi Ngọ vượng vận quý nhân, công việc, sự nghiệp được trợ lực lớn, gặt hái thành quả đáng nể. Tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại, nhưng mức độ không lớn, có thể giải quyết ổn thỏa, không ảnh hưởng đến cục diện.

Trước Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tạm biệt vận xui, ôm trọn tài lộc, sổi đời giàu to, sự nghiệp tăng tiến, số dư hơn 9 chữ số vui hết cỡ - Ảnh 2

 

 

Ngoài ra, con giáp tuổi Ngọ cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm “hớt tay trên”, làm việc suy tính kỹ càng. Tháng này mang điềm mất trộm, hao tán tiền của ở mức độ nhẹ nhưng đừng khinh suất.

Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa. Gia đạo an yên sau khi tuổi Ngọ và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được tận hưởng thời điểm trước Tết Nguyên Đán với nhiều điều thuận lợi. Nhờ xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, tốt đẹp mà con giáp này làm gì cũng thuận lợi, được mọi người ủng hộ. 

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Thân nhận được sự giúp đỡ của Tam Hội nên có khả năng gặp được quý nhân dẫn được chỉ lối.

Trước Tết Nguyên Đán: 3 con giáp tạm biệt vận xui, ôm trọn tài lộc, sổi đời giàu to, sự nghiệp tăng tiến, số dư hơn 9 chữ số vui hết cỡ - Ảnh 3

Trong lĩnh vực tiền bạc, con giáp này có thể làm quen với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Hai bên hợp tác ăn ý, mang đến nhiều lợi ích cho công việc, thu về khoản lợi nhuận đáng mong chờ.

Tuổi Thân cũng đón nhận đào hoa rực rỡ. Bản mệnh có nhiều cát tinh chủ về đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên tốt đẹp.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Sau đêm nay, mở mắt là thấy THẦN TÀI: 3 con giáp số đỏ rực rỡ, đón lộc tưng bừng, làm 1 lãi 100, lương thưởng tăng vọt, tiền vàng tràn rương

Sau đêm nay, mở mắt là thấy THẦN TÀI: 3 con giáp số đỏ rực rỡ, đón lộc tưng bừng, làm 1 lãi 100, lương thưởng tăng vọt, tiền vàng tràn rương

Chỉ cần chờ đợi hết đêm nay, 3 con giáp sau có lộc làm giàu, thời cơ đến mang nhiều cơ hội cho cuộc đời thêm phần khởi sắc.

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