Trước Rằm tháng 11 Âm lịch: Thần Tài mở kho vàng phát lương, 3 con giáp đón lộc rộn ràng, của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình hanh thông, công danh rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 18:18

Tử vi cho thấy vào trước rằm tháng 11 âm lịch, những con giáp này sẽ đón nhận vô vàn may mắn, làm ăn phát tài nên dễ giàu sang.

Tuổi Tỵ

Trước Rằm tháng 11 Âm lịch: Thần Tài mở kho vàng phát lương, 3 con giáp đón lộc rộn ràng, của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình hanh thông, công danh rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, những người tuổi Tỵ rất tháo vát, giỏi phân tích và giải quyết vấn đề. Họ không bao giờ để mình rơi vào trạng thái mơ hồ. Với tính cách hòa đồng và khéo léo trong giao tiếp, người tuổi này thường được người yêu kẻ mến, trời sinh mang nhiều phúc khí.

Thêm vào đó, người tuổi Tỵ rất giỏi quan sát, học hỏi từ những kiến ​​thức tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Bởi vậy, chỉ cần nhìn thấy được cơ hội kiếm tiền trong kinh doanh, họ sẽ mạnh dạn nắm bắt và làm nên thành công. Trước rằm tháng 11 âm lịch, tài lộc của những người này hứa hẹn sẽ thoải mái hơn, việc trở nên giàu có trong một thời gian ngắn là điều nằm trong tầm tay.

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần với đầu óc thông minh nhanh nhạy có thể giải quyết thuận lợi các công việc mà cấp trên giao phó. Thậm chí bạn còn là người tiên phong dẫn dắt cả tập thể.

Trước Rằm tháng 11 Âm lịch: Thần Tài mở kho vàng phát lương, 3 con giáp đón lộc rộn ràng, của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình hanh thông, công danh rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh xây dựng được quan hệ xã giao rất hài hòa nhờ có cách cư xử chừng mực. Bạn luôn biết cách kiềm chế bản thân để không hành xử nông nổi và đắc tội với bất cứ ai, ngay trong tình huống xấu nhất. Nhờ vậy, bạn còn là con giáp đáng kính trong mắt nhiều người.

Xem ngày tốt xấu theo trực, trước rằm tháng 11 âm lịch trực Kiến là ngày làm hầu hết mọi việc đều tốt. Tuy nhiên, Theo cuốn “Trạch cát thần bí” thì người Trung Hoa thường không chọn thời điểm này để xây cất, động thổ.

Tuổi Thìn

Trước Rằm tháng 11 Âm lịch: Thần Tài mở kho vàng phát lương, 3 con giáp đón lộc rộn ràng, của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình hanh thông, công danh rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn, bất kể là nam hay nữ đều là những người có lối suy nghĩ tích cực, tinh thần lạc quan. Sự khó khăn hay thậm chí là thất bại trong cuộc sống không thể khiến con giáp này chùn bước. Những người tuổi Thìn thường không sợ thất bại. Họ luôn sẵn sàng đối mặt với thử thách để khám phá bản thân, tìm cho mình cơ hội tốt nhất.

Đây cũng là con giáp được xếp hạng Top về sự thông minh trong 12 con giáp. Trời sinh tuổi Thìn vốn nhạy bén, tinh tế, làm gì cũng có kế hoạch nên một khi quyết tâm làm giàu, khả năng thành công là rất lớn. Thực tế cho thấy, không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới, số lượng các tỷ phú đi lên từ bàn tay trắng thuộc con giáp này là không hề ít.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua tháng 11 Âm lịch: 3 con giáp kéo lộc về nhà, tay ôm tiền tỷ, kinh doanh hồng phát, giàu sang nứt vách

Qua tháng 11 Âm lịch: 3 con giáp kéo lộc về nhà, tay ôm tiền tỷ, kinh doanh hồng phát, giàu sang nứt vách

Tử vi cho thấy khi vào tháng 11 Âm lịch, những con giáp này sẽ nhận đại lộc cực lớn, chuyện làm ăn cũng tăng tiến rõ rệt.

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