Trước ngày 29/11 âm lịch: 3 con giáp thảnh thơi có của ăn của để, giàu có nứt vách, tiền vàng tích đầy chum, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 15/12/2022 18:44

Trước khi bước sang ngày 29/11 âm lịch có 3 con giáp dễ gặp nhiều may mắn, giàu có hơn người.

Tuổi Hợi

Đứng đầu trong những con giáp may mắn trước ngày 29/11 âm lịch phải kể đến tuổi Hợi. Con giáp này sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc.

Nếu mua sắm bất động sản thì tiền trong túi của người tuổi Hợi sẽ không ngừng sinh sôi và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội. Theo lý thuyết, đây là thế cục mang lại may mắn, thuận lợi. Nhưng không phải tất cả người tuổi Hợi đều suôn sẻ, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông sẽ gặp nhiều điềm lành nhất.

Trước ngày 29/11 âm lịch: 3 con giáp thảnh thơi có của ăn của để, giàu có nứt vách, tiền vàng tích đầy chum, đại phú đại quý - Ảnh 1
Đứng đầu trong những con giáp may mắn trước ngày 29/11 âm lịch phải kể đến tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Dự đoán trước ngày 29/11 âm lịch là thời điểm người tuổi Tý có cơ hội bứt phá vươn lên. Có rất nhiều yếu tố thuận lợi giúp cho bạn có thể tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống hay trong công việc. Nếu đã vạch ra cho mình mục tiêu và đích đến thì đây chính là lúc mà bạn đạt được nó. Trong tương lai, cả công việc và sự nghiệp của con giáp đều trôi chảy.

Thêm nữa, bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người xung quanh nên được giao cho nhiều cơ hội để tự khẳng định mình. Không chỉ vậy, bạn là người cởi mở, lạc quan nên luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tập thể. Xét về tài lộc, tuổi Tý có nhiều thời cơ để mở rộng quan hệ khách hàng. Vì vậy mà công việc làm ăn rất thuận lợi giúp bạn có tiền mua nhà, mua xe.

Trước ngày 29/11 âm lịch: 3 con giáp thảnh thơi có của ăn của để, giàu có nứt vách, tiền vàng tích đầy chum, đại phú đại quý - Ảnh 2
Dự đoán trước ngày 29/11 âm lịch là thời điểm người tuổi Tý có cơ hội bứt phá vươn lên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi được cát tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn trước khi sang ngày 29/11 âm lịch. Con giáp này có thể giải quyết các vấn đề khúc mắc trước đó. Nhờ quý nhân dẫn đường, công việc của người tuổi Ngọ diễn ra thuận lợi. Người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui trong cuộc sống, đặc biệt là về tài vận.

Các nguồn thu từ chính đến phụ của con giáp này liên tục tăng lên, lấp đầy túi tiền. Thời điểm này, người tuổi Mùi có thể tận hưởng cuộc sống no đủ, không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.Người tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui trong cuộc sống, đặc biệt là về tài vận. Các nguồn thu từ chính đến phụ của con giáp này liên tục tăng lên, lấp đầy túi tiền. Thời điểm này, người tuổi Mùi có thể tận hưởng cuộc sống no đủ, không cần lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền.

Trước ngày 29/11 âm lịch: 3 con giáp thảnh thơi có của ăn của để, giàu có nứt vách, tiền vàng tích đầy chum, đại phú đại quý - Ảnh 3
Người tuổi Mùi được cát tinh chiếu mệnh nên gặp nhiều may mắn trước khi sang ngày 29/11 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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