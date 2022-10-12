Trước ngày 20/10, lộc về tay 3 con giáp cực nhiều, đón nhận vô số hỷ sự, gặp nhiều duyên lành, tiền chất chồng như núi

Tâm linh - Tử vi 12/10/2022 11:29

Tử vi học có nói, nhờ trời phật phù hộ nên trước ngày 20/10, 3 con giáp có tên dưới đây có nhiều cơ hội phát tài, thăng tiến thần tốc trong công việc.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, trước ngày 20/10/2022 sẽ là lúc mà tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng. Các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí, những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ.

Trước ngày 20/10, lộc về tay 3 con giáp cực nhiều, đón nhận vô số hỷ sự, gặp nhiều duyên lành, tiền chất chồng như núi - Ảnh 1
Tử vi học có nói, trước ngày 20/10/2022 sẽ là lúc mà tuổi Dậu gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ thích hợp với những công việc thách thức, cần sự linh hoạt, chuyển đổi. Họ không ưa những công việc nhàm chán, ngày nào cũng như ngày nào. Nếu chọn được đúng nghề, họ sẽ dễ đạt được nhiều thành tựu.

Tử vi học có nói, trước ngày 20/10 sẽ là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt. Công việc không những suôn sẻ mà còn mang về nhiều "lộc lá", tài khoản ngân hàng thậm chí có thể tăng thêm vài con số.

Trước ngày 20/10, lộc về tay 3 con giáp cực nhiều, đón nhận vô số hỷ sự, gặp nhiều duyên lành, tiền chất chồng như núi - Ảnh 2
Tử vi học có nói, trước ngày 20/10 sẽ là lúc mà tuổi Ngọ làm gì hầu như cũng thành công, mang lại kết quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, năm 2022 là thời điểm rất hứa hẹn với những người tuổi Tý. Thời gian này đem lại sự tự tin và nguồn năng lượng to lớn giúp Tý phát huy được hết các điểm mạnh của mình và thu được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Đặc biệt, trước ngày 20/10, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ mà trong đó, họ làm gì cũng được Thần tài độ trì, quý nhân giúp sức giúp cho con đường công danh trở nên hanh thông, rộng mở, suôn sẻ thì đầu tới cuối.

Trước ngày 20/10, lộc về tay 3 con giáp cực nhiều, đón nhận vô số hỷ sự, gặp nhiều duyên lành, tiền chất chồng như núi - Ảnh 3
Đặc biệt, trước ngày 20/10, ai xui thì xui, riêng với tuổi Tý, đây lại là 1 trong những cơ hội tốt nhất đối với họ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thái Dương tỏa nắng ấm lúc 8h sáng mai (8/10/2022), 3 con giáp vận đỏ lên cao vút, mở mắt là hốt tiền, vàng bạc cất đầy rương

Thái Dương tỏa nắng ấm lúc 8h sáng mai (8/10/2022), 3 con giáp vận đỏ lên cao vút, mở mắt là hốt tiền, vàng bạc cất đầy rương

Đúng 8h sáng ngày mai 8/10/2022, những con giáp này gặp nhiều may mắn. Công việc, sự nghiệp đều thuận buồm xuôi gió.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi ngày mai tử vi 3 con giáp may mắn tử vi thứ 3 tử vi ngày 11/10/2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 4 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 4 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà