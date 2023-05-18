Trước năm 2024, những con giáp này sẽ không còn xui xẻo bám theo, được Thần Tài 'đặc cách', hưởng trọn HÀO QUANG trời ban

Xem tử vi phương Đông, vận khí của người tuổi Thân có xu hướng tăng từ năm 2023. Đến năm 2024 là năm Tam Hợp Thái Tuế, mệnh chủ có thể đạt được bước tiến mang tính đột phá. Đây chính là dịp để bản mệnh kiến tạo và phát triển sự nghiệp rực rỡ.

Chính nhờ sự bình thản đó mà tuổi Thân một mình vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió trong cuộc sống, là chỗ dựa vững chắc cho người thân trong gia đình.

Bản tính người tuổi Thân bình tĩnh, chịu được áp lực lớn, qua sóng gió càng thêm mạnh mẽ. Đa phần con giáp này quan niệm rằng, chuyện gì xảy ra cũng là do sự sắp đặt của thượng đế, chỉ cần làm tốt phần của mình thì may mắn sẽ tự khắc đến.

Những chú Khỉ lại rất kiên trì và nỗ lực chờ đợi thành công đến với mình, dù không biết là khi nào nhưng sự cố gắng của tuổi Thân đã giúp họ tích góp được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Dự báo, đến năm 2024, tuổi Thân hoàn toàn có thể “bung lụa”, mua nhà lầu, xe hơi, phát triển tiền tài danh vọng, mọi thứ đều khá thuận lợi rồi, chứ chưa nói tới năm 2024, thời điểm mà vận trình vô cùng rực rỡ.

Năm Giáp Thìn 2024 là năm “Kim Mão thụy khí” nên tài vận của người t.uổi Tỵ tương đối khởi sắc. Trong năm này, người t.uổi Tỵ sẽ có những khoản thu nhập ngoài dự kiến như trúng số hoặc được hưởng thừa kế .v.v.

Tuổi Hợi

Nhắc đến con giáp giàu có trước năm 2024, không thể không nói tới người t.uổi Hợi.

Sinh ra đã mang số phú quý, lại được nhiều cát tinh phù trợ, nhân duyên và vận quý nhân t.uổi Hợi cực vượng. Vì thế, khi khó khăn luôn có người giúp đỡ con giáp này vượt qua, cuộc sống thanh nhàn, ít khi phải phiền muộn.

Trông vẻ ngoài t.uổi Hợi đủng đỉnh thế thôi, nhưng họ lại rất tinh tế trong việc nhìn ra cơ hội phát triển bản thân. Đặc biệt là liên quan đến đầu tư tài chính, t.uổi Hợi sẽ có những khoản thu ngoài dự kiến đầy bất ngờ.

Trong năm 2023 lâm tượng Tam Hợp Thái Tuế, vận khí hanh thông, người t.uổi này dễ dàng đạt được mục tiêu trong sự nghiệp cũng như dư dả về tài chính.

Bởi vậy mới nói, bằng mọi cách, từ giờ tới trước năm 2024, t.uổi Hợi sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra. Lúc đó, chẳng những có nhà lầu xe hơi, mà công danh vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, gia đình êm ấm.

Tuổi Mão

Trong năm 2023, tuổi Mão dần hồi phục lại năng lượng, tạm biệt với những điều không tốt đẹp trước đó. Tài lộc của bản mệnh về nửa cuối năm sẽ suôn sẻ, hanh thông hơn.

Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, tuổi Mão làm gì cũng có thể thành công. Trời phú cho con giáp này thông minh, lanh lợi, sáng suốt và có nhiều may mắn. Bản mệnh dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để đạt được điều mình muốn.

Đây là những con giáp may mắn nhất năm 2024. Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì điều này mà tuổi Mão không bao giờ bỏ qua những thời cơ phát triển, việc làm ăn kinh doanh tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô.

Người làm công ăn lương cũng được cấp trên đánh giá cao. Thời gian tới, họ có cơ hội tăng lương, cuộc sống vì thế cũng thuận lợi hơn nhiều.

Tử vi dự báo rằng trong vòng 2 năm tới, tuổi Mão được thần May mắn phù trợ nên tài vận lên như diều gặp gió, việc kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!