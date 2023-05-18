Điểm danh 3 con giáp cuối cùng chạm đến 'vạch đích', từ nghèo khổ một phương đến ĐẠI GIA một vùng, VÀNG BẠC KIM CƯƠNG chất đầy nhà khi sang tháng 4 Âm Lịch

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý luôn không chịu nhận thất bại. Họ cũng rất kiên định, dù rơi vào tình huống nào cũng không tỏ ra sốt ruột, nóng nảy.

Trong tháng 4 Âm lịch này, con giáp tuổi Tý sẽ phất lên trông thấy. Họ không chỉ thành công trong công việc mà những khoản đầu tư bên ngoài của họ cũng sinh lời. Người buôn bán nhỏ có thể mở rộng lĩnh vực kinh doanh của mình.

Sự tự tin và kiên nhẫn của con giáp này nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cho dù khó khăn đến đâu cũng kiên trì chịu đựng và nỗ lực vượt qua.

Cũng trong tháng 4 Âm lịch, người tuổi Tý có khá nhiều quý nhân phù hộ, làm ăn tiến bộ, cuộc sống càng ngày càng khấm khá hơn, không còn rơi vào cảnh nghèo khó.

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu tháng 4 Âm lịch này “vận đỏ như son”, may mắn ngập tràn. Tháng 4 Âm lịch năm nay, bản mệnh này được sao cát tinh chiếu mệnh nên có thể đón lộc từ quý nhân, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp và cuộc sống.

Về công việc, nhờ luôn chăm chỉ và tích cực nên người tuổi Sửu rất được cấp trên trọng dụng. Đây cũng là thời điểm tốt để gây ấn tượng mạnh hơn với lãnh đạo và giành về những thành quả cho bản thân. Tuy nhiên, người tuổi Sửu nên đẩy nhanh tiến độ trong công việc bởi đôi khi sự cẩn thận quá mức đang khiến họ tiến chậm hơn trên con đường tới thành công. Tốt hơn hết nên tối ưu thời gian của mình để gia tăng tính hiệu quả bởi đây là lúc họ bước vào thời kỳ hoàng kim hơn tất cả những giai đoạn trước đây.

Đối với những người làm ăn kinh doanh, đây cũng là thời điểm làm ăn phát đạt, dù gặp khó khăn trở ngại cũng có thể hóa xui thành may. Do đó, hãy tận dụng cơ hội này để đầu tư, mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên thời gian này, bản mệnh nên giữ kín một số bí mật trong kinh doanh để tránh việc bị tiểu nhân lợi dụng.

Bên cạnh đó, người tuổi Sửu nên nhớ sắp xếp các mục tiêu và đi đúng lộ trình các kế hoạch của mình thì mới dễ dàng đạt được thành công.

Tuổi Thìn

Tháng 4 âm lịch, khi cát tinh nhập mệnh, thần may mắn ưu ái mà bốn con giáp sau đây hanh thông, cát tường, vạn sự như ý trong cuộc sống.

Chỉ cần sang tháng 4 ÂL, 3 con giáp này sẽ đổi vận đổi đời. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bảm thân nên rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống của con giáp này thường rất suôn sẻ.

Tháng 4 âm lịch, do được Thần Phật phù hộ nên công việc thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp ngày càng mở rộng, tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Thìn không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!