Những đôi vợ chồng là 3 cặp con giáp này,  4 năm tới sẽ làm ăn tấn tới, gia đình vừa hạnh phúc ấm êm vừa giàu sang phú quý

Tuổi Tuất là những người trọng tình cảm, sống vì người thân và bạn bè. Chính vì vậy, họ thường hay rơi vào những tình cảnh oái oăm, hay nhận phần thiệt về mình và cũng hay bi quan. Họ cần một người bạn đời mạnh mẽ, ấm áp, có thể bao dung chở che cho họ, và tuổi Dần chính là người họ cần tìm.

Tuổi Dần tuổi Tuất mà lấy nhau thì đúng là một cặp trời sinh. Cùng là những người chân thành, không quen nói vòng vo, họ chọn cách trao đổi thẳng thắn với nhau và mối quan hệ của họ dựa trên sự chân thật nên rất bền vững.

Nổi tiếng là những kẻ liều lĩnh, chẳng biết sợ gì trên đời, tuổi Dần là hiện thân cho khát khao dám sống, dám chiến đấu và dám hạnh phúc. Họ cũng là những người sống rất nghĩa hiệp và nhận được sự tin tưởng, yêu mến của nhiều người.

Bên cạnh đó, sự mềm mại, ấm áp của tuổi Tuất sẽ sưởi ấm trái tim của tuổi Dần, ngược lại, sự bao bọc, mạnh mẽ của tuổi Dần sẽ đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho tuổi Tuất. Sự cẩn trọng trong chuyện tiền bạc của tuổi Tuất cũng sẽ kìm lại máu phiêu lưu mạo hiểm của tuổi Dần, giúp họ tránh được những chuyện làm ăn rủi ro.

Tuy nhiên, lúc nào cũng cẩn trọng như Tuất thì lại khó giàu. Đó là lý do Tuất cần Dần để có sự bứt phá về tài vận, một nhà có cả Tuất và Dần thì dễ trở nên giàu sang phú quý.

Tuổi Dậu – Tuổi Sửu

Dù là người thân, anh em, bạn bè hay là người yêu, vợ chồng; mối quan hệ giữa tuổi Sửu và tuổi Dậu cũng sẽ rất tốt. Đôi chút khác biệt được xem như là những điểm bổ sung tương hỗ cho nhau, để giúp nhau cùng tiến bộ. Cả tuổi Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống, luôn tính toán cẩn thận từng đường đi nước bước chứ không hành động vội vàng, hấp tấp. Cả hai đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc.

Đặc biệt, nếu là đối tác kinh doanh, Sửu và Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh. Khi đó, tuổi Sửu sẽ nắm vai trò chủ đạo, lãnh đạo trong các tổ chức, công ty, doanh nghiệp; còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Trong mối quan hệ tình cảm, tuổi Dậu và tuổi Sửu đều biết trận trọng và hết lòng yêu thương đối phương, cùng nhau vun vén cho tổ ấm luôn hạnh phúc, đủ đầy.

Tuổi Tý – Tuổi Thìn

Trong tính cách những người tuổi Tý luôn đem lại nguồn năng lượng tươi mới ở những không gian họ xuất hiện. Trong khi đó, tuổi Thìn cũng là một con giáp sôi nổi, nhiều năng lượng, nhiệt tình.

Chính vì lẽ đó mà khi ở bên nhau, Tý và Thìn dường như tìm được bạn tri kỷ, tâm giao, người có thể cùng họ chia sẻ giấc mơ, hoài bão, cùng nhau hướng đến một cuộc sống tốt đẹp phía trước.

Trong 4 năm tới, 3 cặp con giáp này gom hết tài lộc của thiên hạ. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, Tý nhanh nhẹn nhưng nhát gan, nếu ở bên tuổi Thìn, họ sẽ như tìm được bức bình phong bảo vệ mình nên luôn cảm thấy an toàn, yên ổn.

Thêm vào đó, người tuổi Thìn lại biết thu vén gia đình, còn người tuổi Thìn ít khi để ý đến những việc nhỏ nhặt, thường hay nghĩ lớn làm lớn, không quan tâm nhiều đến tiền bạc.

Một gia đình có Tý và Thìn thì không bao giờ lo chết đói, ngược lại còn luôn êm ấm, hòa thuận, sung túc, thậm chí là giàu có.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!