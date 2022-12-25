Trước khi muốn đi xem bói, hãy đọc bài viết này để chuẩn bị một tinh thần cứng rắn

Mỗi dịp đầu năm hay gia đình có chuyện bất an có nhiều người có thói quen đi xem bói để xem tương lai của mình sẽ ra sao. Tuy nhiên, nghe xong những lời đó nếu tốt thì bạn vui, không tốt lại lo lắng nhưng cuối cùng không có tác dụng gì ngoài mang lại cho bạn thêm những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

Con người ta luôn có những mâu thuẫn từ bên trong kể cả với việc đi xem bói . Nếu đi xem thầy nào mà thấy vắng khách mà mình đi xem được ngay thì không tin, còn thầy nào nhiều người xem mình không tới lượt thì mới tin, nhưng mình chưa tới lượt thì đâu có cơ hội để xem. Vậy cuối cùng nên thế nào mới đúng đây?

Vì vậy, bạn không cần phải đi tìm “thầy bói”. Nếu vợ chồng bất hòa, cặp bồ, ly hôn trước tiên xem lại mình sai gì để sửa. Có thể xem tử vi tìm cách đối phó với người thứ 3 hiệu quả. Tuy nhiên, nếu đã cố gắng mà tình trạng vẫn không khá hơn thì chắc hẳn trước đó đã tạo nghiệp lớn, thậm chí tội tà dâm nên tình hình hiện tại không thay đổi được. Đoạn tuyệt tà dâm, duy trì giới luật, giữ đúng đạo nghĩa vợ chồng, mỗi người đều bỏ đi những vị tư của bản thân, suy nghĩ cho đối phương ắt gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Có nhiều người lại muốn gặp thầy bói để chỉ hỏi xem chồng mình có ngoại tình hay không? Tại sao từ trong thâm tâm họ đã nghi ngờ đối phương nhiều đến vậy rồi thì thậm chí thầy bói bảo không thì cô ấy vẫn tiếp tục nghi ngờ rằng chồng mình giấu kỹ, thầy bói nói không đúng. Tất cả từ tâm chúng ta mà sinh ra.

Việc không suôn sẻ không kiếm được tiền, làm ăn thất bát, người ta cũng lại đi xem bói. Theo Phật thì một phần lý do là họ đã từng trộm cắp, lòng tham quá lớn nên tiền của kiếm được sẽ lại được trả lại cho những người họ nợ trước đây.



Không nên đi xem không phải vì thầy bói nói không chuẩn. Thành thực mà nói có nhiều người nói rất đúng nhưng nghe nhiều những thông tin đó bạn cũng không có cách nào thay đổi được cả. Sinh ra là con người trên cõi đời này bạn đều phải lần lượt trải qua những hỉ nộ ái ố và những gì bạn đang phải chịu khó chịu khổ ở thời điểm này là do từng tạo nhiều nghiệp, sát sinh mà thành. Và bây giờ là thời điểm họ quay lại đòi chúng ta.

Vì thế, cho dù hỏi thầy bói hay biết trước những điều không hay sẽ xảy ra bạn cũng chỉ đưa bạn thông tin và không thể chỉ cho bạn cách giải quyết ngoài việc nói: “Về nhà làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người khác, năng đi lễ chùa,…”. Những việc này không phải là điều họ khuyên mà đó luôn là việc chúng ta nên làm.

Ảnh minh họa: Internet

Đức năng thắng số

Với những việc ta đã gây ra từ kiếp trước hay kiếp này thì bây giờ là lúc chúng ta được trả lại tương ứng nhưng đừng vì thế mà buông xuôi. Số phận vẫn có thể thay đổi được khi bạn nghĩ khác, làm khác đi thì cớ sao không tích đức, hành thiện.

“Đức năng thắng số”, tức là bạn làm từng việc tốt nho nhỏ mỗi ngày cũng đủ giúp bạn thay đổi số phận theo chiều hướng tích cực hơn. Ngay cả trong các tôn giáo lớn như Phật giáo hay Thiên chúa giáo cũng đều nhấn mạnh đến phần "đức" lên hàng đầu. Chữ “đức” được mọi người nhắc đến thường xuyên trong cuộc sống, trong sự dạy dỗ con cái, khuyên răn con người sống cho phải đạo, đẹp đời.

Cách tốt nhất để không tạo thêm nghiệp cho mình đó là không làm điều ác, chăm làm điều thiện, biết ăn năn hối cải sẽ phần nào làm chúng sinh động lòng từ bi mà hóa giải hận thù. Nhờ đó, bệnh sẽ tự khỏi, tuổi thọ sẽ dài hơn, sức khỏe sẽ tốt lên mà gia đình sẽ an định.

Khi biết ăn năn hối cải chúng ta lại tiếp tục tích đức bằng những hành động đẹp như giúp đỡ người khác. Nhưng quan trọng là làm những điều này xuất phát từ tâm của mình: Tâm trong sáng với mục đích giúp đỡ người khác chứ không phải xuất phát từ mong muốn mình sẽ được đền đáp.

Hơn nữa, khi giúp đờ thì tùy tâm, không nhất thiết mang nhiều thứ hoặc tốn nhiều tiền. Nếu không có tiền có thể góp công, góp sức, hoặc đơn giản như dắt cụ già qua đường, dựng xe giúp ai đó vừa vị ngã, hoặc dành thời gian để tham gia từ thiện,…

Với những lý do trên, chúng ta không cần đi xem bói, đoán mệnh nữa, đừng làm việc vô ích. Hãy tin vào nhân quả, tích đức bằng những việc làm thiết thực hàng ngày như thế đã đủ cho chúng ta thấy cuộc đời này tươi vui và đáng sống và mọi thứ sẽ tự trở lên tốt đẹp.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.