Tâm linh - Tử vi 25/11/2025 19:45

Tuổi Sửu

Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường. Người tuổi này có thể nhận nhiều tin vui liên quan tới công việc do được Quý Nhân nâng đỡ hết lòng. Điều này giúp bản mệnh mau chóng vượt qua được những khó khăn tại thời điểm này. Túi tiền dư dả có thể cho phép con giáp này mua gì mà mình thích. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhiều tin vui và vượng sắc. Bạn khá may mắn vì được sống trong những phút giây ngọt ngào cùng với người luôn quan tâm, cảm thông cho bạn. Dù bạn có làm gì sai thì người ấy luôn sẵn lòng vượt qua cùng bạn.  

Trúng số độc đắc vào đúng 26/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường công danh của người tuổi Mùi trong diễn ra tương đối dễ dàng. Mặc dù đối diện với nhiều vấn đề phức tạp trong công việc nhưng người tuổi này vẫn cứ bình thản đối diện. Không chán nản, không bỏ cuộc giữa chừng, đó là tất cả để bản mệnh chinh phục thành công đỉnh cao của sự nghiệp. 

Vận trình tình cảm có thăng, có trầm. Người độc thân đừng lo ngại về tuổi tác của mình mà vội vàng trao đi tình cảm cho một người mà mình chưa biết gì về họ. Dù hạnh phúc có đến muộn nhưng chỉ cần đúng người là được. 

Trúng số độc đắc vào đúng 26/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ tốt đẹp. Được Chính Quan trợ mệnh nên người tuổi này nhanh chóng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh.Vận trình tài lộc không đáng lo trong thời điểm này. Đối với con giáp này, việc kiếm tiền “dễ như trở bàn tay”, do đó mà túi tiền của bạn luôn rủng rỉnh và dồi dào. 

Vận trình tình cảm có điểm sáng. Với sự che chở của Tam Hợp Quý Nhân, bạn và người ấy mau chóng vượt qua những chuyện không vui trong quá khứ. Người độc thân nhận được lời tỏ tình từng một người khác giới trong khoảng thời gian này. 

Trúng số độc đắc vào đúng 26/11/2025, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

